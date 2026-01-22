Jest deklaracja współpracy w sprawie budowy drogi S15 w Kujawsko-Pomorskiem

2026-01-22, 17:01 Monika Kaczyńska / Redakcja

Deklarację współpracy podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. / Fot. Andrzej Goiński dla K-PUM

Podpisany w czwartek (22.01.) dokument ma wzmocnić starania marszałka województwa, aby powstanie trasy wpisać do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

- Nie możemy zapomnieć o 15. To ważny szlak komunikacyjny dla regionu - podkreśla Piotr Całbecki. - Łączy Inowrocław, Toruń, Brodnicę oraz ościenne województwa. Musimy tę drogę w parametrach drogi ekspresowej zbudować. Część jest już gotowa - to obwodnica Inowrocławia. Teraz trzeba ją dokończyć.



- Droga łączyłaby cztery województwa i zaczynałaby się w Ostródzie. Na terenie naszego województwa przebiegałaby przez Brodnicę, Kowalewo Pomorskie, Toruń, Inowrocław a potem dalej w stronę Strzelna - mówi Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. - Dotychczasowa DK15 biegła dalej przez Gniezno w kierunku Trzebnicy. Natomiast my proponujemy, aby ze Strzelna dochodziła do Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Opola.



- Bardzo cieszę się, że to Inowrocław ma być sercem na mapie tego projektu - mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. - Miasto jest wykluczone komunikacyjnie, a więc jest znakomita to sytuacja, aby włączyć je do sieci dróg szybkiego ruchu.



Droga S15 w Kujawsko-Pomorskiem ma przebiegać śladem istniejącej drogi krajowej nr 15. Ma łączyć 4 województwa i 3 miasta wojewódzkie, a w jej przebiegu będzie mieszkało ponad 1,5 mln mieszkańców. Trasa ma odgrywać ważną rolę społeczno-gospodarczą.