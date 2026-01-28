Pięć ofert na rozbudowę DK15 na odcinku Brodnica – Tama Brodzka

2026-01-28, 11:27  PAP / Redakcja
Roboty budowlane na odcinku Brodnica – Tama Brodzka zaplanowano na lata 2027-2029. / Fot. Pixabay / Ilustracyjne

Cztery firmy i konsorcjum złożyły oferty w przetargu na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 o długości 4,4 km. Oczekiwane przez wykonawców ceny sięgają od 63,8 do 79,5 mln zł.

Oferty złożyli: konsorcjum ONDE (lider) i Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane (partner) – 63,8 mln zł, Mirbud – 71,8 mln zł, Budimex – 72,5 mln zł, Unibep – 73,9 mln zł i Strabag – 79,5 mln zł. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie przewidzianym przez GDDKiA na inwestycję, który wynosi prawie 83 mln zł.

W kolejnym etapie postępowania przeprowadzona zostanie analiza i ocena ofert.

Rozbudowa DK15 będzie realizowana na terenie miasta i gminy Brodnica. Prace obejmą odcinek rozpoczynający się za rondem z ul. Kolejową i kończący się przed Tamą Brodzką. Zbudowane zostaną dwa nowe ronda. Powstanie łącznie 5 km ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz 12 przejść dla pieszych. Przewidziano też budowę przepustów dla zwierząt i montaż ekranów akustycznych.

Roboty budowlane na odcinku Brodnica – Tama Brodzka zaplanowano na lata 2027-2029.

Inwestycja będzie kontynuacją skończonego w 2016 roku pierwszego etapu rozbudowy drogi, w ramach którego powstały dwa ronda i estakada długości 538 m w ciągu al. Józefa Piłsudskiego. To pozwoliło wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta.

