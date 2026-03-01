1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świętujemy także w naszym regonie [zdjęcia]

2026-03-01, 11:50 Michał Zaręba, Wiktor Sobociński/DW

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków.

W Bydgoszczy oficjalne uroczystości odbyły się na tzw. Łączce Cmentarza Komunalnego przy ul. Kcyńskiej. Wcześniej odprawiona została msza święta. W programie obchodów był apel pamięci, okolicznościowe przemówienia, salwa honorowa i złożenie kwiatów na kwaterze „Żołnierzy Wyklętych”.



W Toruniu uroczystości odbywały się przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. We Włocławku w miejskiej uroczystości przy Pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.



Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

W całym kraju odbywa się dziś Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. To ogólnopolska inicjatywa, której celem jest upamiętnienie bohaterów podziemia niepodległościowego. W Bydgoszczy impreza organizowana jest po raz piąty. Jak podkreśla koordynator lokalnej edycji, druh Mariusz Gotowicz, bieg łączy elementy sportowej rywalizacji z rodzinną atmosferą i ma przede wszystkim charakter patriotyczny.

W naszym regionie uczestnicy biegli nie tylko w Bydgoszczy, ale także m.in. w Mroczy, Szubinie, Radziejowie, Kruszwicy, Aleksandrowie Kujawskim, Gniewkowie, Toruniu, Lipnie, Rypinie, Golubiu-Dobrzyniu, Górznie, Łasinie oraz w Białych Błotach w powiecie aleksandrowskim.

Więcej w relacjach dziennikarzy Polskiego Radia PiK - poniżej.

