Sto osób przeszło ulicami Włocławka w wieczornym marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia]

2026-03-01, 21:00  Marek Ledwosiński/DW
Marsz zorganizowała włocławska Konfederacja. Jej działacze nie uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w południe przez włocławski ratusz.

Marsz przeszedł spod włocławskiej katedry na Plac Wolności.

- Nie wzięliśmy udziału w miejskich obchodach, ponieważ Lewica, która rządzi we Włocławku, cały czas próbowała wyrugować, opluwać i obrzydzić pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Teraz, kiedy czuje, że jest moda na świętowanie, nagle udaje patriotów. To po prostu nieszczere - mówi Paweł Rudnicki z Konfederacji.

Konfederaci byli zdyscyplinowani, zgodnie z zaleceniem policji szli wyłącznie chodnikiem.
Marsz zakończył się w klasztorze ojców Franciszkanów na Placu Wolności. Tu odbyło się nabożeństwo w intencji Żołnierzy Wyklętych, po którym uczestnicy mszy złożyli kwiaty pod obeliskiem Państwa Podziemnego, usytuowanym na terenie klasztoru. Był to ostatni element włocławskich obchodów, zainicjowany przez Związek Zawodowy „Solidarność”.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek
