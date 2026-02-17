Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

2026-02-17, 11:28 Marcin Glapiak/MG

Dziennikarz PR PiK Marcin Glapiak wśród postaci z orszaku

Zgodnie z tradycją, Koza Szymborska wraz z Kozą Mątewską odwiedziły we wtorek ratusz w Inowrocławiu. Na przebierańców jak zwykle czekał poczęstunek.

Nie mogło zabraknąć wpisu do ksiąg pamiątkowych oraz wspólnej fotografii. – To tradycja, która trwa już od ponad 200 lat. Koza tu działa, harcuje i biega po okolicach – mówi organizator orszaku Bartłomiej Kopeć. - Kultywujemy tą piękną tradycję, przekazywaną z dziada pradziada.



Przez cały ostatni dzień karnawału kozy będą odwiedzać różne instytucje, szkoły i zakłady pracy. Kozę Szymborską można spotkać na wsiach pod Inowrocławiem, a Kozę Mątewską w mieście – zgodnie z planem po godz. 16.00 ma się pojawić na rynku.



– W orszaku mamy różne postacie – jest para młoda, harcująca koza, dziad, baba, cygan, misiu, na końcu idzie garbus. Jest też kominiarz, który maluje pastą na szczęście - tłumaczy Bartłomiej Kopeć. - Tradycja powstała po to, żeby się pary łączyły na podkoziołku, czyli imprezie kończącej karnawał.



Tym razem również całodzienny przemarsz zakończy wspólna zabawa.