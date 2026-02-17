Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

2026-02-17, 11:28  Marcin Glapiak/MG
Dziennikarz PR PiK Marcin Glapiak wśród postaci z orszaku

Dziennikarz PR PiK Marcin Glapiak wśród postaci z orszaku

Zgodnie z tradycją, Koza Szymborska wraz z Kozą Mątewską odwiedziły we wtorek ratusz w Inowrocławiu. Na przebierańców jak zwykle czekał poczęstunek. 

Nie mogło zabraknąć wpisu do ksiąg pamiątkowych oraz wspólnej fotografii. – To tradycja, która trwa już od ponad 200 lat. Koza tu działa, harcuje i biega po okolicach – mówi organizator orszaku Bartłomiej Kopeć. - Kultywujemy tą piękną tradycję, przekazywaną z dziada pradziada.

Przez cały ostatni dzień karnawału kozy będą odwiedzać różne instytucje, szkoły i zakłady pracy. Kozę Szymborską można spotkać na wsiach pod Inowrocławiem, a Kozę Mątewską w mieście – zgodnie z planem po godz. 16.00 ma się pojawić na rynku.

– W orszaku mamy różne postacie – jest para młoda, harcująca koza, dziad, baba, cygan, misiu, na końcu idzie garbus. Jest też kominiarz, który maluje pastą na szczęście - tłumaczy Bartłomiej Kopeć. - Tradycja powstała po to, żeby się pary łączyły na podkoziołku, czyli imprezie kończącej karnawał.

Tym razem również całodzienny przemarsz zakończy wspólna zabawa.

Mówi Bartłomiej Kopeć

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Koza Szymborska wraz z Kozą Mątewską odwiedziły we wtorek ratusz w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak Koza Szymborska wraz z Kozą Mątewską odwiedziły we wtorek ratusz w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak Koza Szymborska wraz z Kozą Mątewską odwiedziły we wtorek ratusz w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

