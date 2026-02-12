Ten zwyczaj nie zamiera! W gminie Aleksandrów Kujawski trwa tradycyjna koza [wideo]

2026-02-12, 16:42 Radosław Jagieła / TB

Tak prezentuje się tegoroczny korowód. / Fot. Radosław Jagieła

Przebierańcy w kolorowym korowodzie w czwartek (12.01.) rano wyruszyli z Poczałkowa i odwiedzają okoliczne miejscowości. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń karnawałowych w regionie.

- Zbieramy się jako grupa przebierańców, świętując nasze kujawskie zapusty - mówią uczestnicy zabawy.



W korowodzie można spotkać przede wszystkim Kozę, czyli symbol urodzaju i nadchodzącej wiosny. Nie może też zabraknąć m.in. Bociana i Pary Młodej, a także Diabła i Śmierci.



- Ja 30 lat chodziłem w kozie. Pozostał sentyment. Niech młodzi kultywują tę tradycję - mówią obserwatorzy zabawy.



Kujawskie zapusty w 2020 roku zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Relacja Radosława Jagieły