Trwa usuwanie awarii ciepłowniczej we Włocławku. Lekcje w szkołach odwołane [aktualizacja, zdjęcia]

2026-02-17, 08:00  Marek Ledwosiński/Radosław Jagieła/DW, MG
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

We wtorek około godz. 5 rozpoczęło się usuwanie awarii we Włocławku. - Przyczyną jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta - informuje miejska spółka. Dzieci w niektórych szkołach we Włocławku nie mają dziś lekcji.

- Wczoraj około północy zlokalizowaliśmy miejsce usterki oraz dokonaliśmy odkrywki uszkodzonego odcinka sieci. Przez całą noc prowadzone były prace przygotowawcze. Około godziny 5 rano rozpoczęto właściwe prace naprawcze, które nadal trwają.
Ustalono, że przyczyną awarii jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta. Zespoły techniczne pracują w terenie nad jak najszybszym przywróceniem stabilnych parametrów systemu - poinformowała na Facebooku spółka MPEC we Włocławku.

Prezydent: Sytuacja jest poważna
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka. Rzecznik włocławskiej ciepłowni, Daniel Tobjasz, początkowo mówił, że technicy sprawnie wymienią uszkodzony fragment magistrali cieplnej. Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana. Wciąż trwają prace.

- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówił w poniedziałkowy wieczór prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, zajęcia w żłobkach, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy, żeby zaopiekowali się dziećmi - dodał.

Zamknięte przedszkola, żłobki i szkoły
Nieczynne będą placówki w Śródmieściu oraz na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Południe. W pozostałych częściach miasta - na Zawiślu, Michelinie i Zazamczu - zajęcia odbywać się będą bez zmian. Z powodu awarii sieci ciepłowniczej nieczynna będzie także do odwołania Kryta Pływalnia Delfin.

Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku to największy taki obiekt w mieście. To właśnie ona ogrzewa osiedla Południe, Kazimierza Wielkiego, część Michelina i całe włocławskie Śródmieście. Jedynie Zazamcze ma swoją ciepłownię spółdzielczą. Pozostałe kwartały miasta podłączone są do ciepłowni miejskiej.

Mówi Krzysztof Kukucki

Włocławek
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

Region

Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

2026-02-17, 09:25
Kurator oświaty: Minister edukacji spotka się z nauczycielami, ale też z rodzicami [Rozmowa Dnia]

Kurator oświaty: Minister edukacji spotka się z nauczycielami, ale też z rodzicami [Rozmowa Dnia]

2026-02-17, 09:03
Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

2026-02-17, 07:40
Uczniowie z regionu pracują w laboratoriach. To już VIII edycja warsztatów Collegium Medicum UMK [zdjęcia]

Uczniowie z regionu pracują w laboratoriach. To już VIII edycja warsztatów Collegium Medicum UMK [zdjęcia]

2026-02-17, 06:40
W Bydgoszczy chcą, aby uczniowie mieli nie tylko dyplom, ale także konkretne umiejętności

W Bydgoszczy chcą, aby uczniowie mieli nie tylko dyplom, ale także konkretne umiejętności

2026-02-16, 21:42
Zniszczył kilka aut, powodując ogromne straty. Jest wyrok w sprawie podpalacza

Zniszczył kilka aut, powodując ogromne straty. Jest wyrok w sprawie podpalacza

2026-02-16, 20:30
Grupa mieszkańców Ciechocinka chce referendum w sprawie odwołania burmistrza

Grupa mieszkańców Ciechocinka chce referendum w sprawie odwołania burmistrza

2026-02-16, 19:45
DDX3X - choroba, która pustoszy psychikę dzieci. W Ciechocinku będą o niej rozmawiać specjaliści

DDX3X - choroba, która pustoszy psychikę dzieci. W Ciechocinku będą o niej rozmawiać specjaliści

2026-02-16, 19:30
Czad ulatniał się w żłobku w Kujawsko-Pomorskiem. Wciąż nie jest jasne, jak mogło do tego dojść

Czad ulatniał się w żłobku w Kujawsko-Pomorskiem. Wciąż nie jest jasne, jak mogło do tego dojść

2026-02-16, 19:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę