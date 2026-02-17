Trwa usuwanie awarii ciepłowniczej we Włocławku. Lekcje w szkołach odwołane [aktualizacja, zdjęcia]
We wtorek około godz. 5 rozpoczęło się usuwanie awarii we Włocławku. - Przyczyną jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta - informuje miejska spółka. Dzieci w niektórych szkołach we Włocławku nie mają dziś lekcji.
Prezydent: Sytuacja jest poważna
- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówił w poniedziałkowy wieczór prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, zajęcia w żłobkach, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy, żeby zaopiekowali się dziećmi - dodał.
Zamknięte przedszkola, żłobki i szkoły
Nieczynne będą placówki w Śródmieściu oraz na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Południe. W pozostałych częściach miasta - na Zawiślu, Michelinie i Zazamczu - zajęcia odbywać się będą bez zmian. Z powodu awarii sieci ciepłowniczej nieczynna będzie także do odwołania Kryta Pływalnia Delfin.
Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku to największy taki obiekt w mieście. To właśnie ona ogrzewa osiedla Południe, Kazimierza Wielkiego, część Michelina i całe włocławskie Śródmieście. Jedynie Zazamcze ma swoją ciepłownię spółdzielczą. Pozostałe kwartały miasta podłączone są do ciepłowni miejskiej.