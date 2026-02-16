Technicy zlokalizowali miejsce bardzo poważnej awarii ciepłowniczej we Włocławku

2026-02-16, 16:42 Marek Ledwosiński/DW

Włocławska ciepłownia ogrzewa wodę i kaloryfery niemal całego miasta/fot. Pixabay

Kaloryfery są chłodniejsze, bo uruchomiono tryb awaryjny. Wiemy, kiedy sytuacja ma wrócić do normy.

Okazało się, że pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka. Rzecznik włocławskiej ciepłowni, Daniel Tobjasz, mówi, że technicy wymieniają uszkodzony fragment magistrali cieplnej.



- Przy ul. Barskiej nastąpiło rozszczelnienie rury o średnicy 600 mm. Awaria jest zlokalizowana. Obecnie służby techniczne działają nad przywróceniem ciepła w sieci. Myślimy, że jeszcze dziś uda nam się awarię usunąć i w godzinach wieczornych mieszkańcy miasta będą mogli z powrotem korzystać z ciepła - mówi Daniel Tobjasz.



Z powodu awarii sieci ciepłowniczej Kryta Pływalnia Delfin będzie zamknięta do odwołania.



Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku to największy taki obiekt w mieście. To właśnie ona ogrzewa osiedla Południe, Kazimierza Wielkiego, część Michelina i całe włocławskie Śródmieście. Jedynie Zazamcze ma swoją ciepłownię spółdzielczą. Pozostałe kwartały miasta podłączone są do ciepłowni miejskiej.