Około 50 tys. osób bez ogrzewania, odwołane lekcje. Trwa usuwanie awarii we Włocławku [aktualizacja, zdjęcia]

2026-02-17, 08:00  Marek Ledwosiński/Radosław Jagieła/DW, MG
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

We wtorek około godz. 5 rozpoczęło się usuwanie awarii we Włocławku. - Przyczyną jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta - informuje miejska spółka.

- Wczoraj około północy zlokalizowaliśmy miejsce usterki oraz dokonaliśmy odkrywki uszkodzonego odcinka sieci. Przez całą noc prowadzone były prace przygotowawcze. Około godziny 5 rano rozpoczęto właściwe prace naprawcze, które nadal trwają.
Ustalono, że przyczyną awarii jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta. Bez ogrzewania jest około 50 tys. osób. Zespoły techniczne pracują w terenie nad jak najszybszym przywróceniem stabilnych parametrów systemu - poinformowała na Facebooku spółka MPEC we Włocławku.

Prezydent: Sytuacja jest poważna
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka. Rzecznik włocławskiej ciepłowni, Daniel Tobjasz, początkowo mówił, że technicy sprawnie wymienią uszkodzony fragment magistrali cieplnej. Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana. Wciąż trwają prace.

- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówił w poniedziałkowy wieczór prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, zajęcia w żłobkach, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy, żeby zaopiekowali się dziećmi - dodał.

Zamknięte przedszkola, żłobki i szkoły
Nieczynne będą placówki w Śródmieściu oraz na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Południe. W pozostałych częściach miasta - na Zawiślu, Michelinie i Zazamczu - zajęcia odbywać się będą bez zmian. Z powodu awarii sieci ciepłowniczej nieczynna będzie także do odwołania Kryta Pływalnia Delfin.

Wśród zaleceń dla mieszkańców są ograniczenie wychładzania pomieszczeń, zalecenie zamykania okien i drzwi, zasłaniana rolet i żaluzji i ograniczenia wietrzenia do niezbędnego minimum. „Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń” – poinstruował mieszkańców urząd miasta.

Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku to największy taki obiekt w mieście. To właśnie ona ogrzewa osiedla Południe, Kazimierza Wielkiego, część Michelina i całe włocławskie Śródmieście. Jedynie Zazamcze ma swoją ciepłownię spółdzielczą. Pozostałe kwartały miasta podłączone są do ciepłowni miejskiej.

Mówi Krzysztof Kukucki

Mówi Dariusz Tomaszewski - prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku

Mówią mieszkańcy Włocławka

Włocławek
W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

Region

140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno. Oszuści podszyli się pod rodzinę i policję

140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno. Oszuści podszyli się pod rodzinę i policję

2026-02-17, 14:30
Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

2026-02-17, 13:31
Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

2026-02-17, 12:20
Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

2026-02-17, 11:28
Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

2026-02-17, 10:38
Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

2026-02-17, 09:29
Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

2026-02-17, 09:25
Kurator oświaty: Zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkania z minister edukacji [Rozmowa Dnia]

Kurator oświaty: Zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkania z minister edukacji [Rozmowa Dnia]

2026-02-17, 09:03
Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

2026-02-17, 07:40

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę