Około 50 tys. osób bez ogrzewania, odwołane lekcje. Trwa usuwanie awarii we Włocławku [aktualizacja, zdjęcia]

2026-02-17, 08:00 Marek Ledwosiński/Radosław Jagieła/DW, MG

W poniedziałek w godzinach popołudniowych pękła ogromna rura z ciepłą wodą, zasilająca znaczną część Włocławka/ Fot. MPEC Włocławek

We wtorek około godz. 5 rozpoczęło się usuwanie awarii we Włocławku. - Przyczyną jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta - informuje miejska spółka.

- Wczoraj około północy zlokalizowaliśmy miejsce usterki oraz dokonaliśmy odkrywki uszkodzonego odcinka sieci. Przez całą noc prowadzone były prace przygotowawcze. Około godziny 5 rano rozpoczęto właściwe prace naprawcze, które nadal trwają.

Ustalono, że przyczyną awarii jest pęknięcie rury, doprowadzającej ciepło do miasta. Bez ogrzewania jest około 50 tys. osób. Zespoły techniczne pracują w terenie nad jak najszybszym przywróceniem stabilnych parametrów systemu - poinformowała na Facebooku spółka MPEC we Włocławku.



Prezydent: Sytuacja jest poważna



- Sytuacja jest poważna. Na głównej magistrali - zasilającej miasto w ciepło - jest awaria. Oczywiście wszystkie służby pracują na maksa, żeby awarię jak najszybciej usunąć - mówił w poniedziałkowy wieczór prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Wszystko wskazuje, że to trochę potrwa, dlatego podjąłem decyzję, żeby na tych osiedlach, gdzie dostarczane jest ciepło z MPEC, zajęcia w żłobkach, w przedszkolach i szkołach zostały odwołane. Rodziców prosimy, żeby zaopiekowali się dziećmi - dodał.





Zamknięte przedszkola, żłobki i szkoły

Nieczynne będą placówki w Śródmieściu oraz na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Południe. W pozostałych częściach miasta - na Zawiślu, Michelinie i Zazamczu - zajęcia odbywać się będą bez zmian. Z powodu awarii sieci ciepłowniczej nieczynna będzie także do odwołania Kryta Pływalnia Delfin.



Wśród zaleceń dla mieszkańców są ograniczenie wychładzania pomieszczeń, zalecenie zamykania okien i drzwi, zasłaniana rolet i żaluzji i ograniczenia wietrzenia do niezbędnego minimum. „Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń” – poinstruował mieszkańców urząd miasta.