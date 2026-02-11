Ponad 2,5 tysiąca osób w regionie dostało pozwolenie na broń w zeszłym roku. W jakim celu?

2026-02-11, 20:10  Bartosz Nawrocki/DW
Od kilku lat funkcjonariusze państwowych formacji obronnych mogą ubiegać się o pozwolenie na broń prywatnie/Fot. KWP w Bydgoszczy, zdjęcie ilustracyjne

Mieszkańcy kujawsko-pomorskiego zbroją się na potęgę. Wniosków o wydanie zezwolenia na broń przybywa w porównaniu z okresem sprzed paru lat, kiedy nie obowiązywały jeszcze aktualne regulacje.

W minionym roku 2,5 tysiąca osób w Kujawsko-Pomorskiem dostało pozwolenie na broń, a każde uprawnia do posiadania kilku jednostek broni. W jakich celach ludzie z regionu ubiegają się o pozwolenia na posiadanie broni? Szczegóły podaje młodszy inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Najczęściej wydawanym pozwoleniem na broń na terenie naszego województwa było wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich. Takich pozwoleń wydano ponad 900. Ponad 800 wydano pozwoleń na broń w celach sportowych, prawie 500 - na broń w celach ochrony osobistej oraz 222 pozwolenia na broń do celów łowieckich. Od kilku lat funkcjonariusze państwowych formacji obronnych mają prawo ubiegać się o pozwolenie na broń niejako prywatnie. Dotyczy to zarówno funkcjonariuszy policji, jak i funkcjonariuszy państwowych instytucji obronnych, mowa tu m.in. o wojskowych czy funkcjonariuszach WOT-u. Z tego zapewne wynika tak zwiększona liczba wydawanych przez policję pozwoleń na broń w porównaniu z wcześniejszym okresem - mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz.

W sumie, w naszym regionie wydano już prawie 21 tysięcy pozwoleń na broń. To, kto może ubiegać się o takie zezwolenie, w jakich celach jest wydawane oraz jakie warunki musi spełnić taka osoba, reguluje ustawa o broni i amunicji. Zgody na broń są wydawane przez komendantów wojewódzkich policji.

Mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz

