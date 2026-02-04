Awaria w Nowem. DK 91 zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem

2026-02-04, 07:48 Redakcja / Sława Skibińska-Dmitruk

Fot. Ilustracyjne

Utrudnienia, które związane są z usuwaniem awarii wodociągowej, mają potrwać do godz. 15. Wprowadzono objazdy.

Policja kieruje pojazdy ciężarowe w miejscowościach Warlubie i Kolonia Ostrowicka na objazd przez A1, natomiast pojazdy osobowe pojadą objazdem w miejscowości Nowe ulicami: Owocowa, Al. 3 maja, Kolejowa.



Przypomnijmy, że w Nowem w powiecie świeckim trwa usuwanie awarii wodociągowej. 120 lokali nie ma bieżącej wody. Mieszkańcy mają do dyspozycji wodę butelkowaną. Stoi też beczkowóz.



Ekipy techniczne kopią w innym miejscu. Poprzednie ustalenie miejsca awarii okazało się chybione.



