Czołowe zderzenie dwóch samochodów w Mrozowie na DK10

2026-01-24, 09:23 Tatiana Adonis / Redakcja

Jeden z kierowców był pijany - są wstępne ustalenia dotyczące wypadku na krajowej 10 na trasie Bydgoszcz - Piła.

W piątek (23.01) po godz. 19 w Mrozowie w powiecie nakielskim czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana.



- Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 36-latek, kierujący osobowym volkswagenem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z oplem - relacjonuje Kamil Smoliński, oficer prasowy nakielskich policjantów. - W organizmie miał 2,1 promila alkoholu. Poszkodowany mężczyzna był trzeźwy. Został przetransportowany do szpitala



36-latek został zatrzymany i noc spędzi w policyjnym areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za jazdę na podwójnym gazie grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.