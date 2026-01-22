Uwaga, smog! W Kujawsko-Pomorskiem oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem

2026-01-22, 14:01  Natasza Trzebuchowska / Monika Siwak / Redakcja
Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średnio dobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10. / Fot. ilustracyjna, Pixabay

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert smogowy - dotyczący Bydgoszczy i Grudziądza. Zalecane jest powstrzymanie się od aktywności na zewnątrz.

Złą jakość powietrza pokazują w czwartek (22.01.) czujniki w całym regionie. Powodem jest wysoka obecność pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5. To mieszaniny zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicach zaledwie (!) 10 i 2,5 mikrometrów. Przez swój rozmiar z łatwością wnikają przez płuca... do krwi.

Znaczące przekroczenia pyłu PM 10 są dziś w Nakle, Solcu Kujawskim, Grudziądzu i Bydgoszczy. Podobnie jest z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu PM 2,5 - wartości bardzo złe są w Nakle, Bydgoszczy i Solcu, a złe w Toruniu.

Wdychanie PM10, zwłaszcza podczas wysiłku, powoduje kaszel, problemy z oddychaniem, zaostrza astmę i zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Jeszcze bardziej groźny dla zdrowia jest pył PM 2,5. Może powodować wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji - nasilenia astmy, osłabienia czynności płuc, powoduje też wzrost ryzyka zachorowania na raka.

Czy smog jest uciążliwy dla mieszkańców regionu? Sonda Nataszy Trzebuchowskiej

