Mieszkańcy Dąbrowy zobaczyli, czym oddychają. Model płuc przedstawił skalę problemu [zdjęcia]

2026-02-27, 06:50 Natasza Trzebuchowska/BN

Model ludzkich płuc w Dąbrowie (pow. mogileński) po czterech tygodniach/fot. Maciej Rusnarczyk

W Dąbrowie (pow. mogileński) utrzymuje się smog i problem z „kopciuchami” - to wnioski z najnowszych pomiarów jakości powietrza.

Przez cztery tygodnie przed Urzędem Gminy w Dąbrowie stał dwumetrowy model ludzkich płuc, pokryty białym materiałem. Wentylatory umieszczone z tyłu instalacji przepuszczały powietrze przez cienką tkaninę. Na niej osadzały się zanieczyszczenia z powietrza.



Po niecałym miesiącu płuca zrobiły się mocno szare. - Chcemy uświadomić mieszkańców, jakim powietrzem oddychają na co dzień w sezonie grzewczym - powiedział Polskiemu Radiu PiK Maciej Rusnarczyk z organizacji „Kcyński Alarm Smogowy”. - W ciągu czterech tygodni miernik jakości powietrza zarejestrował siedem dni przekroczonego standardu jakości powietrza. Według przepisów może być ich maksymalnie 30 w ciągu roku - dodał.



Maciej Rusnarczyk poinformował również, że głównym źródłem zanieczyszczeń pozostają tak zwane „kopciuchy”, które są w naszym województwie zakazane od początku 2024 roku, po przyjęciu ustawy antysmogowej. W samej Dąbrowie jest wciąż ponad 320 takich pieców.