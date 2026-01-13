Torunianka podejrzana o znęcanie się nad niespełna dwuletnią córką pozostanie w areszcie

2026-01-13, 13:49 Michał Zaręba/Redakcja

Śledczy ustalili, że dziecko nie chciało zasnąć, przeszkadzało. Matka kilkukrotnie udawała się do pokoju, gdzie spało dziewczynka, chcąc ją „uciszyć”./fot. Pixabay

O przedłużeniu tymczasowego aresztowania Agnieszce W. o kolejne trzy miesiące zdecydował sąd - ustaliło Polskie Radio PiK.

- Dziewczynka opuściła już szpital, przebywa w rodzinnym domu dziecka - mówi Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale - jak wyjaśniła - nie spodziewała się, że uderzenia mogły być tak mocne i spowodować tak rozległe obrażenia. W toku tego postępowania prokurator wystąpił o ustanowienie reprezentanta dziecka w postępowaniu karnym w celu reprezentowania małoletniej - dodaje.





W czasie popełnienia zarzucanego jej czynu podejrzana miała zachowaną zarówno zdolność rozumienia znaczenia czynu, jak i zdolność pokierowania swoim postępowaniem.

Może brać udział w procesie.

Jej poczytalność nie budzi wątpliwości.