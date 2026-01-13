Torunianka podejrzana o znęcanie się nad niespełna dwuletnią córką pozostanie w areszcie

Śledczy ustalili, że dziecko nie chciało zasnąć, przeszkadzało. Matka kilkukrotnie udawała się do pokoju, gdzie spało dziewczynka, chcąc ją „uciszyć”./fot. Pixabay
O przedłużeniu tymczasowego aresztowania Agnieszce W. o kolejne trzy miesiące zdecydował sąd - ustaliło Polskie Radio PiK.
- Dziewczynka opuściła już szpital, przebywa w rodzinnym domu dziecka - mówi Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale - jak wyjaśniła - nie spodziewała się, że uderzenia mogły być tak mocne i spowodować tak rozległe obrażenia. W toku tego postępowania prokurator wystąpił o ustanowienie reprezentanta dziecka w postępowaniu karnym w celu reprezentowania małoletniej - dodaje.
W czasie popełnienia zarzucanego jej czynu podejrzana miała zachowaną zarówno zdolność rozumienia znaczenia czynu, jak i zdolność pokierowania swoim postępowaniem.
Może brać udział w procesie.
Jej poczytalność nie budzi wątpliwości.
Do zdarzenia doszło w październiku minionego roku podczas imprezy urodzinowej podejrzanej. Był na niej alkohol i marihuana. Dziecko nie chciało zasnąć, przeszkadzało. Matka kilkukrotnie udawała się do pokoju, gdzie spało dziewczynka, chcąc ją „uciszyć”.
Jak ustalono Agnieszka W. uderzała córkę. Impreza trwała do późnych godzin nocnych. Stan dziewczynki zaniepokoił opiekunkę dziecka, która zobowiązała matkę do natychmiastowego przewiezienia jej do szpitala.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę