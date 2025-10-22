Matka z Torunia podejrzana o znęcanie się nad niespełna 2-letnią córką. Jest tymczasowy areszt

2025-10-22, 14:43  Redakcja
Jak ustalono Agnieszka W. uderzała dziecko w pośladki, po twarzy, głowie, uciskała rączki, zasłaniała twarz. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Jak ustalono Agnieszka W. uderzała dziecko w pośladki, po twarzy, głowie, uciskała rączki, zasłaniała twarz. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo 19 października zatrzymali Agnieszkę W. Kobieta miała pobić swoją córeczkę. Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Jak zawiadamia na swojej stronie Prokuratura Rejonowa w Toruniu, 18 października 2025 r., podejrzana zorganizowała w miejscu swojego zamieszkania imprezę urodzinową, na którą zaprosiła kilku znajomych. Na imprezie spożywano alkohol, a także zażywano marihuanę. Dziecko nie chciało zasnąć, przeszkadzało. Poirytowana sytuacją matka kilkukrotnie udawała się do pokoju, gdzie spało dziewczynka, chcąc ją „uciszyć”.

Jak ustalono Agnieszka W. uderzała dziecko w pośladki, po twarzy, głowie, uciskała rączki, zasłaniała twarz. Impreza trwała do późnych godzin nocnych.
Następnego dnia interwencję podjęła opiekuna dziecka, która widząc stan dziewczynki zobowiązała matkę dziecka do natychmiastowego przewiezienia jej do szpitala. Obrażenia ujawnione u dziecka, zdaniem lekarzy świadczyły o jego pobiciu. Zawiadomiono Policję.

Postanowieniem z dnia 21 października 2025 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu wszczął śledztwo o sygn. 4075-4. Ds. 3383.2025 przeciwko Agnieszce W. podejrzanej o popełnienie przestępstwa z art. 207 § 1 a kk w zw. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. W tym też dniu wykonał, z jej udziałem czynności procesowe. Agnieszka W. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale jak wyjaśniała „nie spodziewała się, że te uderzenia mogły być tak mocne i spowodować tak rozległe obrażenia”. Za zarzucany podejrzanej czyn grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W sprawie uzyskano opinię sądowo – lekarską, z której wynika m. in., że „z uwagi na ilość, lokalizację i rozległość zmian wykluczyć należy możliwość ich (obrażeń) powstania w następstwie upadku z łóżka a najbardziej prawdopodobne jest działanie licznych urazów czynnych, czyli działanie osoby trzeciej”. Dziewczynka w dalszym ciągu przebywa w szpitalu.

Śledztwo pozostaje w toku. Trwają czynności procesowe zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Dodatkowo prokurator podjął działania
w zakresie ustanowienia reprezentanta dziecka w toku postępowania karnego i zainicjował postępowanie opiekuńcze.

Mówi Izabela Oliver, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Protest na Górzyskowie. Przy ulicy Potockiego nie wolno się zatrzymywać ani parkować

Protest na Górzyskowie. Przy ulicy Potockiego nie wolno się zatrzymywać ani parkować

2025-10-22, 20:00
Darmowe badania dla młodych kobiet we Włocławku. W szpitalu można wykonać USG piersi

Darmowe badania dla młodych kobiet we Włocławku. W szpitalu można wykonać USG piersi

2025-10-22, 19:12
W czwartek na tory stolicy wyjedzie Świętomarciński Tramwaj Rogalowy. Na trasie także Bydgoszcz

W czwartek na tory stolicy wyjedzie Świętomarciński Tramwaj Rogalowy. Na trasie także Bydgoszcz

2025-10-22, 18:30
Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych. Miasto Toruń zaczyna przebudowę ulicy Olsztyńskiej

„Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych". Miasto Toruń zaczyna przebudowę ulicy Olsztyńskiej

2025-10-22, 17:42
Odsiaduje karę za jedno morderstwo, odpowie za kolejne. Przełom w sprawie śmierci Karoliny K.

Odsiaduje karę za jedno morderstwo, odpowie za kolejne. Przełom w sprawie śmierci Karoliny K.

2025-10-22, 16:50
Zderzenie osobówki, lawety i ciągnika na krajowej 15, w powiecie wąbrzeskim [zdjęcia]

Zderzenie osobówki, lawety i ciągnika na krajowej „15", w powiecie wąbrzeskim [zdjęcia]

2025-10-22, 16:02
Grudziądzcy społecznicy wytypowali grób do renowacji za pieniądze z kwesty

Grudziądzcy społecznicy wytypowali grób do renowacji za pieniądze z kwesty

2025-10-22, 15:55
3 roboty, 18 operacji, 2 dni nauki. W Bydgoszczy swoje umiejętności doskonalą najlepsi specjaliści chirurgii robotycznej

3 roboty, 18 operacji, 2 dni nauki. W Bydgoszczy swoje umiejętności doskonalą najlepsi specjaliści chirurgii robotycznej

2025-10-22, 14:01
Pomagają osobom bezdomnym przetrwać zimę. Społecznicy z Serca Torunia chcą zakupić 10 nowych iglo

Pomagają osobom bezdomnym przetrwać zimę. Społecznicy z Serca Torunia chcą zakupić 10 nowych iglo

2025-10-22, 12:00

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę