Kilkaset osób skorzystało z miejskiej wigilii w Inowrocławiu [wideo]

2025-12-24, 16:12  Marcin Glapiak / Redakcja
Miejska wigilia w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

Inowrocławski Caritas wspólnie z lokalnymi władzami już po raz drugi zaprosili do wigilijnego stołu osoby ubogie i samotne.

W hali widowiskowo-sportowej czekały na nich znane wigilijne potrawy takie jak groch z kapustą, śledzie i karp.

- Już drugi raz jestem na takiej wigilii. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że jestem między ludźmi i nie siedzę sama w domu - mówiła naszemu reporterowi jedna z uczestniczek wigilijnego spotkania.




- Chcemy uczynić wszystko, aby każdy mógł poczuć, że jest częścią tej wspólnoty. Pan Jezus przyszedł, aby uszanować każdego człowieka - mówi ks. bp Radosław Orchowicz. - Wigilia dla osób samotnych jest niezwykle istotna.

Relacja Marcina Glapiaka

