Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras powalczy o prestiżową nagrodę w 28. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory

2025-11-21, 17:46 Michał Zaręba / Redakcja

Mama Noaszka z synkiem oraz Adriana Andrzejewska-Kuras. / Fot. Archiwum prywatne / Piotr Ulanowski

Z 17 nadesłanych prac konkursowe jury nominowało 6 reportaży, w tym „Tyle i aż tyle” naszej redakcyjnej koleżanki.

Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras to opowieść o mamie Noaszka, która po śmierci syna postanowiła zawalczyć o to, aby już żadne dziecko w Polsce nie umierało samotnie na oddziale intensywnej terapii. Poruszyła całą Polskę. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.



Reportażu można posłuchać TUTAJ.



Jacek Stwora, patron konkursu, był autorem słuchowisk, książek oraz dokumentów i reportaży radiowych. Konkurs skierowany jest do młodych reportażystów radiowych, którzy nie ukończyli 40. roku życia, a jego ideą jest stworzenie warunków rozwoju młodym reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego.



Nagrodą w konkursie jest grant na realizację autorskiego projektu, a Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zapewnia laureatowi wsparcie artystyczne, merytoryczne i pomoc organizacyjną.