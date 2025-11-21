Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras powalczy o prestiżową nagrodę w 28. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory

2025-11-21, 17:46  Michał Zaręba / Redakcja
Mama Noaszka z synkiem oraz Adriana Andrzejewska-Kuras. / Fot. Archiwum prywatne / Piotr Ulanowski

Mama Noaszka z synkiem oraz Adriana Andrzejewska-Kuras. / Fot. Archiwum prywatne / Piotr Ulanowski

Z 17 nadesłanych prac konkursowe jury nominowało 6 reportaży, w tym „Tyle i aż tyle” naszej redakcyjnej koleżanki.

Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras to opowieść o mamie Noaszka, która po śmierci syna postanowiła zawalczyć o to, aby już żadne dziecko w Polsce nie umierało samotnie na oddziale intensywnej terapii. Poruszyła całą Polskę. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Reportażu można posłuchać TUTAJ.

Jacek Stwora, patron konkursu, był autorem słuchowisk, książek oraz dokumentów i reportaży radiowych. Konkurs skierowany jest do młodych reportażystów radiowych, którzy nie ukończyli 40. roku życia, a jego ideą jest stworzenie warunków rozwoju młodym reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego.

Nagrodą w konkursie jest grant na realizację autorskiego projektu, a Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zapewnia laureatowi wsparcie artystyczne, merytoryczne i pomoc organizacyjną.

Region

Nożownik, który zaatakował 14-latka w Bydgoszczy, z zarzutem usiłowania zabójstwa

Nożownik, który zaatakował 14-latka w Bydgoszczy, z zarzutem usiłowania zabójstwa

2025-11-21, 15:41
37 tys. zł straciła 81-latka z Bydgoszczy. Oszuści zwiedli seniorkę mówiąc o wypadku jej krewnej

37 tys. zł straciła 81-latka z Bydgoszczy. Oszuści zwiedli seniorkę mówiąc o wypadku jej krewnej

2025-11-21, 14:30
Bydgoszcz wkracza w magię świąt. Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku

Bydgoszcz wkracza w magię świąt. Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku

2025-11-21, 13:12
Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

2025-11-21, 12:20
Wiesław Jankowski obwinia Policję i Straż Miejską. Po publicznym różańcu antyaborcyjnym w Toruniu

Wiesław Jankowski obwinia Policję i Straż Miejską. Po publicznym różańcu antyaborcyjnym w Toruniu

2025-11-21, 11:38
Młodzież chce zaangażować do sprzątania, szczególnie po swoim psie. W Unisławiu ruszyła specjalna kampania

Młodzież chce zaangażować do sprzątania, szczególnie po swoim psie. W Unisławiu ruszyła specjalna kampania

2025-11-21, 10:47
Nietypowe zdarzenie na Gdańskiej w Bydgoszczy. Z jednej z kamienic odpadł gzyms [aktualizacja]

Nietypowe zdarzenie na Gdańskiej w Bydgoszczy. Z jednej z kamienic… odpadł gzyms [aktualizacja]

2025-11-21, 09:43
Powstał poradnik o działaniach w kryzysie. Paweł Frątczak przyznał, że coś takiego jest potrzebne [Rozmowa Dnia]

Powstał poradnik o działaniach w kryzysie. Paweł Frątczak przyznał, że coś takiego jest potrzebne [Rozmowa Dnia]

2025-11-21, 09:22
Parkingowa rewolucja pod Szpitalem im. Biziela. Od nowego miesiąca wielkie zmiany

Parkingowa rewolucja pod Szpitalem im. Biziela. Od nowego miesiąca wielkie zmiany

2025-11-21, 07:54

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę