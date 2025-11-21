Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras powalczy o prestiżową nagrodę w 28. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory
Z 17 nadesłanych prac konkursowe jury nominowało 6 reportaży, w tym „Tyle i aż tyle” naszej redakcyjnej koleżanki.
Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras to opowieść o mamie Noaszka, która po śmierci syna postanowiła zawalczyć o to, aby już żadne dziecko w Polsce nie umierało samotnie na oddziale intensywnej terapii. Poruszyła całą Polskę. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.
Reportażu można posłuchać TUTAJ.
Jacek Stwora, patron konkursu, był autorem słuchowisk, książek oraz dokumentów i reportaży radiowych. Konkurs skierowany jest do młodych reportażystów radiowych, którzy nie ukończyli 40. roku życia, a jego ideą jest stworzenie warunków rozwoju młodym reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego.
Nagrodą w konkursie jest grant na realizację autorskiego projektu, a Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zapewnia laureatowi wsparcie artystyczne, merytoryczne i pomoc organizacyjną.