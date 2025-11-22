Odbijali piłeczki ping-pongowe w szczytnym celu. Dobroczynna akcja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

2025-11-22, 17:03 Redakcja

Nitro-Chem zaprosił na 5. Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego. Dochód z imprezy przeznaczony jest dla podopiecznych odmów dziecka/fot. Nitro-Chem/Facebook

Do zmagań w obiekcie sportowym klubu Zawisza zaproszono pracowników spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także wojskowych, samorządowców, harcerzy i dziennikarzy.

Grupy kobiet i mężczyzn na poziomach amatorskim i zaawansowanych oceniali profesjonalni sędziowie. Podczas turnieju zbierane były pieniądze na środki czystości do domów dziecka i słodycze dla podopiecznych.



Bydgoskie Zakłady Belma i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 przekażą darowiznę na zakup sprzętu AGD potrzebnego Placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym nr 2 i 3 w Karolewie. W tych domach mają pojawić się m.in. zmywarka, suszarka, pralka i tostery.