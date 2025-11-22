Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupują mieszkanie? Bezpłatne porady!

2025-11-22, 08:00  Monika Siwak / Redakcja
Z porad można skorzystać osobiście, telefonicznie lub na czacie. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Sobota (22.11) będzie Dniem Otwartym Notariatu w całej Polsce, także w naszym regionie. Od godz. 10 do 16 potrwają dyżury, podczas których będzie można skorzystać z bezpłatnych porad.

W Bydgoszczy będzie można przyjść do I Liceum Ogólnokształcącego na Placu Wolności, w Toruniu do Galerii Copernicus przy Żółkiewskiego a w Grudziądzu do Spichlerza 57 przy Spichrzowej 57.

Prawnicy pomogą rozwiązać sprawy dotyczące m.in. testamentów, dziedziczenia (w tym za granicą), rozdzielności majątkowej, wynajmu mieszkania, zakładania spółki przyjacielem czy darowizny zamiast umowy dożywocia.

- Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień nie zajmujące się prawem po prostu nie wiedzą - mówi notariusz Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej i zachęca do rozmów.

Z porad można skorzystać osobiście, telefonicznie lub na czacie „Porozmawiaj z notariuszem" na Facebooku. Szczegóły TUTAJ.

