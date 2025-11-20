14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym! Ochrona ujęła 21-latka

2025-11-20, 19:43  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym!

14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym!

Według informacji przekazanych przez policję, do ataku doszło w jednej z kabin przebieralni centrum handlowego przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Nastolatek został przewieziony do szpitala z raną brzucha. Nie ma obecnie informacji, w jakim jest stanie.

- Personel sklepu oraz pracownicy ochrony oświadczyli, że w jednej z kabin przebieralni został zaatakowany nożem 14-latek - przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Chłopaka z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego następnie przekazali funkcjonariuszom policji. Najprawdopodobniej mężczyzna ten ma związek ze zdarzeniem.

Jak dodaje policjantka, zatrzymany trafił do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu „w celu wykonania z nim dalszych czynności w kierunku usiłowania zabójstwa". Mężczyzna był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14:00. Według nieoficjalnych informacji, sprawca i poszkodowany znali się.

Mówi nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Region

Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów

Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów

2025-11-20, 21:00
Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: na maksa Jedynie radni z klubu PiS byli przeciw

Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: „na maksa"! Jedynie radni z klubu PiS byli przeciw

2025-11-20, 18:50
Maciej Jastrzębski o sprawcach aktów dywersji: Z Ukrainą łączą ich chyba tylko paszporty [Wieści ze Wschodu]

Maciej Jastrzębski o sprawcach aktów dywersji: „Z Ukrainą łączą ich chyba tylko paszporty" [„Wieści ze Wschodu"]

2025-11-20, 18:01
Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

2025-11-20, 15:33
Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

2025-11-20, 14:12
Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji Samorządy chcą się bić o dziewczynę

Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji? Samorządy chcą się bić o dziewczynę

2025-11-20, 13:15
Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

2025-11-20, 12:41
Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem Jest taki pomysł

Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem? Jest taki pomysł!

2025-11-20, 12:29
Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

2025-11-20, 12:00

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę