14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym! Ochrona ujęła 21-latka

2025-11-20, 19:43 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym!

Według informacji przekazanych przez policję, do ataku doszło w jednej z kabin przebieralni centrum handlowego przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Nastolatek został przewieziony do szpitala z raną brzucha. Nie ma obecnie informacji, w jakim jest stanie.

- Personel sklepu oraz pracownicy ochrony oświadczyli, że w jednej z kabin przebieralni został zaatakowany nożem 14-latek - przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Chłopaka z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego następnie przekazali funkcjonariuszom policji. Najprawdopodobniej mężczyzna ten ma związek ze zdarzeniem.



Jak dodaje policjantka, zatrzymany trafił do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu „w celu wykonania z nim dalszych czynności w kierunku usiłowania zabójstwa". Mężczyzna był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo.



Do zdarzenia doszło po godzinie 14:00. Według nieoficjalnych informacji, sprawca i poszkodowany znali się.