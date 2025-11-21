Byli ścigani listami gończymi, mieli się stawić w więzieniu. Zatrzymania służb w całej Polsce

2025-11-21, 07:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

49 poszukiwanych osób zatrzymano w naszym województwie. To efekt ogólnopolskiej akcji policji. W ręce funkcjonariuszy wpadli zarówno polscy obywatele i 4 cudzoziemców. Byli poszukiwani na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzeń.

Wśród osób zatrzymanych w naszym województwie był 58-latek skazany za przestępstwo, którego dopuścił się w Bytomiu.



- Na profilu społecznościowym skontaktował się - podając się za trzynastolatka - z dziewczynką, składając jej niedwuznaczne propozycje - mówiła mł. insp. Monika Chlebicz - rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy. - Za przestępstwo to został skazany na pracę społeczne, których jednak nie wykonał, więc karata została zamieniona na 360 dni aresztu. Mężczyzna nie stawił się do zakładu karnego. Wydano za nim list gończy, który ostatecznie trafił do policjantów Wydziału poszukiwań i identyfikacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy w poniedziałek zatrzymali tego mężczyznę w Chełmie, gdzie, jak ustalili, zamieszkiwał.



W akcji poszukiwań wzięło udział ponad 1200 funkcjonariuszy z całego kraju we współpracy wielu jednostek, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i CBŚ.



Czynności realizowane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, ponieważ jednym z celów akcji było sprawdzenie legalności pobytu obcokrajowców na terenie naszego kraju. W wyniku działań ujawniono 12 osób, wobec których stwierdzono nielegalność pobytu, a sprawy te przekazano do straży granicznej. Byli to obywatele: Kolumbii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.