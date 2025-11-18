Wyjął z kasy MOPR prawie trzy miliony złotych. Dla bezdomnych, którzy nie istnieli

2025-11-18, 13:32  Michał Zaręba/Redakcja
Toczy się sprawa sądowa Piotra R., byłego pracownika toruńskiego MOPR-u/fot. Michał Zaręba/Archiwum

Były pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Piotr R. przez dziewięć lat miał wypłacać pieniądze na fikcyjnych bezdomnych, a nawet tworzyć ich historie.

Przed toruńskim sądem trwa proces Piotra R., byłego pracownika toruńskiego MOPR-u. Ten miał wypłacić ponad 2,8 miliona złotych na rzecz bezdomnych, którzy nie istnieli. Jak to było możliwe? - Wywiad środowiskowy to sztampowy druk, a możliwość zadawania pytań jest dość ograniczona, bo trzeba wypełnić formularz - tłumaczy obecny dyrektor MOPR w Toruniu Rafał Walter. - Natomiast tutaj te fikcyjne osoby „żyły" na przestrzeni dziewięciu, dziesięciu lat. Pan Piotr „stwarzał" im życie, to nie było „kopiuj-wklej". Według wywiadów środowiskowych, naprawdę coś się zmieniało co pół roku. Do tego stopnia, że proponował im kontrakty socjalne, a nawet pojawiały się konkubinaty wśród tych osób. Prowadzili dość intensywne życie, a w rzeczywistości tych osób nie było.

Czy zdarzenie doprowadziło do zmian, które mają na celu wyeliminowanie takich sytuacji w przyszłości? - Od 2023 roku każdego klienta obowiązkowo sprawdzamy w ewidencji PESEL. Robi to pracownik wydający decyzję, sprawdza to też kierownik. W wywiadzie środowiskowym odnotowują, że osoba została sprawdzona w systemie - podkreśla dyrektor MOPR.

Piotrowi R. grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Mówi dyrektor MOPR w Toruniu Rafał Walter

