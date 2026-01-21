Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok
Piotr R. został skazany na 5 lat więzienia. Ma też naprawić szkodę. Sąd Okręgowy orzekł wobec niego również 6-letni zakaz zajmowania stanowisk w instytucjach państwowych i samorządowych.
Przypomnijmy - mężczyzna przez kilka lat wypłacał pieniądze na fikcyjnych bezdomnych.
- Sprawstwo oskarżonego nie budziło wątpliwości. Tym bardziej, że przyznał się do wymyślania fikcyjnych osób i ich danych osobowych, tworzenia dokumentacji, fałszowania podpisów oraz pobierania środków finansowych z MOPR. Oskarżony działał w celu pozyskania korzyści majątkowej. Przestępstwo to jest szczególnie naganne, gdyż sprawca nadużywa władzy publicznej - wyrok uzasadniła sędzia Marta Szymanska Włodarczyk.
- Współwinny jest MOPR. Nie miałem żadnej kontroli. Byłem nałogowym hazardzistą. Dla mnie hazard był życiem, miłością, tlenem... Trudno będzie oddać tę kwotę. WYraziłem skruchę. Apelacja będzie złożona - stwierdził Piotr R.
Wyrok satysfakcjonuje stronę pokrzywdzoną - powiedziała PR PiK radca prawny Hanna Wołowska, pełnomocnik gminy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Wyrok jest nieprawomocny.