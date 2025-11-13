Rewolucja w leczeniu chorób zakaźnych i antybiotykoterapii. Zjazd ekspertów w Bydgoszczy

2025-11-13, 18:49 Damian Klich/Redakcja

Konferencja w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

Nowoczesne technologie pomagają racjonalnie stosować antybiotyki. O swoich doświadczeniach opowiadali lekarze zaproszeni na konferencję w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

- Częstą przyczyną lekooporności jest nadużywanie antybiotyków - mówi dr n. med. Maria Szymankiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Niekiedy w ogóle nie mamy wyboru, jeśli chodzi o opcje terapeutyczne, ponieważ szczep wykazuje oporność na wszystkie znane nam grupy antybiotyków - dodaje.



- Nowoczesne technologie pozwalają na wczesnym etapie wykryć bakterie i zastosować terapię celowaną na przykład w leczeniu sepsy - mówi dr n. med. Wojciech Polenceusz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Identyfikujemy patogen, uzyskujemy informacje, czym go leczyć i, ewentualnie, jakie mechanizmy oporności ta bakteria w sobie ma i które leczenie z zastosowanego byłoby nieskuteczne.



Polenceusz dodaje również, że sprzęt, który znajduje się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz współpraca z zakładem mikrobiologii umożliwia znaczne skrócenie czasu, który trzeba przeznaczyć na zastosowanie odpowiedniej terapii. Dzięki udogodnieniom wystarczy już tylko kilka, kilkanaście godzin.



- Ostatnie 2-3 lata to również ogromny przełom w leczeniu gruźlicy. Do niedawna gruźlicę wielolekooporną leczyło się schematem wielolekowym 24 miesiące. W 2022 roku WHO wprowadziło nowe schematy leczenia gruźlicy wielolekoopornej. Całe leczenie jest leczeniem doustnym i, w przypadku gruźlicy, trwa tylko sześć miesięcy - mówi profesor Ewa Augustynowicz-Kopeć z Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka.



Lekarze, pielęgniarki i mikrobiolodzy rozmawiali także o problemie zakażeń pooperacyjnych.

