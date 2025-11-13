Czy dojdzie do protestu rolników? Swoje postulaty przekazali na ręce wojewody

2025-11-13, 13:30 Ireneusz Sanger / Redakcja

Przedstawiciele inicjatywy „Polska Wieś" podczas spotkania z wojewodą kujawsko-pomorskim. / Fot. Ireneusz Sanger

Po koniec października we Wtelnie narodziła się inicjatywa pn. „Polska Wieś”. Podczas rolniczego spotkania dyskutowano o pogarszającej się sytuacji na rynkach, powstała też lista postulatów do rządu. W czwartek przedstawiciele rolników przekazali je wojewodzie kujawsko-pomorskiemu.

Wprowadzenie cen minimalnych na produkty rolne, ochrona rodzimego rynku rolnego oraz wpisanie Krajowej Grupy Spożywczej na listę spółek strategicznych i włączenie do grupy terminala zbożowego w Gdyni - to wspomniane postulaty.



Jak podkreśla Maciej Mojzesowicz, jeden z rolników, ewentualny protest będzie reakcją na trudną sytuację w branży. - Zależy nam na odpowiedniej zapłacie za nasze płody rolne - mówi.



- Mamy problem z bardzo niską wyceną zbóż. Mamy najniższe ceny w Europie, co jest skutkiem tego, że jesteśmy bliskim sąsiadem Ukrainy - mówi Karol Kaczmarek, rolnik z Pruszcza.



- Rozmawialiśmy o sytuacji na wielu obszarach. Obiecałem, że postulaty rolników przekażę ministrowi rolnictwa. Dokonam też analizy sytuacji w naszym województwie

zapewnia Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.



Rolnicy z inicjatywy „Polska Wieś” czekają dwa tygodnie na odpowiedź z ministerstwa. Po tym czasie nie wykluczają protestów.



Nastroje wśród rolników są złe, organizowane są protesty. Dużą akcję zaplanowano na jutro 14 listopada, obejmie ona w większości miejsca w woj. zachodniopomorskim. W naszym regionie rolnicza manifestacja ma odbyć się w Żninie.



Równolegle trwają przygotowania do europejskiej demonstracji. 18 grudnia w Brukseli ma pojawić się kilka tysięcy rolników i setki traktorów z całej Unii Europejskiej.



Więcej w relacji Ireneusza Sangera.