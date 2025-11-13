Czy dojdzie do protestu rolników? Swoje postulaty przekazali na ręce wojewody

Przedstawiciele inicjatywy „Polska Wieś" podczas spotkania z wojewodą kujawsko-pomorskim. / Fot. Ireneusz Sanger
Po koniec października we Wtelnie narodziła się inicjatywa pn. „Polska Wieś”. Podczas rolniczego spotkania dyskutowano o pogarszającej się sytuacji na rynkach, powstała też lista postulatów do rządu. W czwartek przedstawiciele rolników przekazali je wojewodzie kujawsko-pomorskiemu.
Wprowadzenie cen minimalnych na produkty rolne, ochrona rodzimego rynku rolnego oraz wpisanie Krajowej Grupy Spożywczej na listę spółek strategicznych i włączenie do grupy terminala zbożowego w Gdyni - to wspomniane postulaty.
Jak podkreśla Maciej Mojzesowicz, jeden z rolników, ewentualny protest będzie reakcją na trudną sytuację w branży. - Zależy nam na odpowiedniej zapłacie za nasze płody rolne - mówi.
- Mamy problem z bardzo niską wyceną zbóż. Mamy najniższe ceny w Europie, co jest skutkiem tego, że jesteśmy bliskim sąsiadem Ukrainy - mówi Karol Kaczmarek, rolnik z Pruszcza.
- Rozmawialiśmy o sytuacji na wielu obszarach. Obiecałem, że postulaty rolników przekażę ministrowi rolnictwa. Dokonam też analizy sytuacji w naszym województwie
zapewnia Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
Rolnicy z inicjatywy „Polska Wieś” czekają dwa tygodnie na odpowiedź z ministerstwa. Po tym czasie nie wykluczają protestów.
Nastroje wśród rolników są złe, organizowane są protesty. Dużą akcję zaplanowano na jutro 14 listopada, obejmie ona w większości miejsca w woj. zachodniopomorskim. W naszym regionie rolnicza manifestacja ma odbyć się w Żninie.
Równolegle trwają przygotowania do europejskiej demonstracji. 18 grudnia w Brukseli ma pojawić się kilka tysięcy rolników i setki traktorów z całej Unii Europejskiej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę