Strzelno. 7- letnie dziecko na balkonie w samej bieliźnie. W mieszkaniu pijana mama

2025-11-06, 14:11  Marcin Glapiak/Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Strażacy z Komendy Powiatowej w Mogilnie w czwartek (6.11) pomogli dziecku, które w samej bieliźnie przebywało na balkonie jednego z bloków w Strzelnie, na osiedlu Piastowskim.

Zgłoszenie w tej sprawie, strażacy z Komendy Powiatowej w Mogilnie otrzymali około godziny 11.00. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży, przybyła też policja.
Okazało się że 7-letnie, niepełnosprawne dziecko przebywa w samej bieliźnie na balkonie mieszkania znajdującego się na parterze budynku. Strażakom udało się wejść do mieszkania. W środku zastali nietrzeźwą matkę chłopca. Dziecko zostało przekazane wskazanym przez MOPS opiekunom.

Matka po czynnościach policyjnych została zwolniona do domu. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

