Administracja oddzielona od lekarzy i pacjentów. Szpital zakaźny ma nowy budynek

Uroczyste otwarcie nowego budynku szpitala zakaźnego w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
Nowy budynek uroczyście otwarty został w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Dzięki niemu nie będą krzyżować się drogi pracowników administracyjnych i personelu, mającego kontakt z wirusami i bakteriami.
Przedwojenny budynek B, ze względu na jego zły stan, trzeba było zbudować od nowa. Lecznicę prowadzi Urząd Marszałkowski. - Jesteśmy na końcu długiej drogi przebudowy szpitala zakaźnego w Bydgoszczy - mówił po przecięciu wstęgi marszałek Piotr Całbecki. - Chyba już naście lat modernizujemy ten szpital. Dzisiejsza inwestycja jest zwieńczeniem poważnych prac budowlanych. Ten budynek, gdzie dziś mieści się apteka, pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna, część dydaktyczna dla studentów medycyny, powstał z ruin, z niczego. Budynek zabytkowy musieliśmy odtworzyć w kształcie takim, jak kiedyś był zbudowany, więc 22 miliony złotych zostały wykorzystane wspaniale. Cieszę się, że uratowaliśmy miejsce przy ul. Floriana. Może i byłoby taniej zbudować od podstaw nowy szpital, w innym miejscu, ale wiem jak wszyscy w Bydgoszczy jesteśmy przyzwyczajeni do tej lokalizacji.
- Inwestycja trwała dwa lata, jest wykonana wzorowo – mówi Tadeusz Chmielewski, zastępca dyrektora szpitala zakaźnego. - Cała administracja jest w jednym miejscu, przedtem była porozrzucana. Jesteśmy też oddzieleni od części białej personelu, więc podniósł się komfort pracy.
Około 10 milionów złotych na dalsze prace w szpitalu przeznaczonych będzie na modernizację stacji podoczyszczania ścieków, które zawierają groźne dla zdrowia odpady.
Mówią marszałek Piotr Całbecki i dyrektor Tadeusz Chmielewski
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę