Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wreszcie może wylądować na dachu szpitala w Toruniu

2025-10-30, 06:50 Monika Kaczyńska

Helikopter LPR ląduje na dachu toruńskiego szpitala/fot. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Facebook

Działa już lądowisko dla helikopterów na dachu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu. Od wczoraj wylądowały na nim dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lądowisko nie działało od czasu jego zbudowania, czyli od trzech lat.



Jak wyjaśniał nam jeszcze w sierpniu rzecznik szpitala, powodem były m.in. prowadzone prace budowalne w obrębie lecznicy. W sprawie lądowiska interweniowała toruńska Konfederacja.