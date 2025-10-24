Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

2025-10-24, 09:40 Marcin Doliński/Redakcja

Potężny kurhan sprzed trzech tysięcy lat odkryto we Wdeckim Parku Krajobrazowym/fot. Marcin Doliński

Potężny kurhan sprzed trzech tysięcy lat odkryto we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Mogiła ma średnicę 10 metrów i jest jedną z najstarszych na Pomorzu.

- Tym razem cofnęliśmy się do przełomu epoki brązu i żelaza. Znaleźliśmy kurhan związany prawdopodobnie z kulturą łużycką - mówi Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - To wyjątkowe znalezisko, do tej pory nie notowane na naszych terenach, w Borach Tucholskich. Mamy tu świetnie zachowany wieniec kamienny wokół kurhanu, co jest charakterystyczne właśnie dla miejsc pochówku z tego okresu. Kamienie pokazują granice kopca grzebalnego.



- Wszystko na to wskazuje, że jest to kultura łużycka. Poznajemy to fragmentach ceramiki - ta charakterystyczna jodełka na bardzo dobrze wykonanych naczyniach. Powinniśmy napotkać pochówki urnowe i bardzo bogate wyposażenie grobowe. Myślę, że w ciągu paru dni ustalimy, kto tutaj jest pochowany i co ten kurhan zawiera - mówi Olaf Popkiewicz, archeolog



Kurhan znaleziono na terenie osady leśnej Grabowa Buchta w gminie Osie w powiecie świeckim.