Ponad 40 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 1,5 mln zł przechwyciło CBŚP [zdjęcia]

2025-10-20, 10:23 Redakcja

Łączna czarnorynkowa wartość zatrzymanych narkotyków to 1,5 mln zł. / Fot. Materiały CBŚP

W ręce policjantów wpadł 57-letni mężczyzna podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością zakazanych substancji. Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W pierwszej połowie października funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali do kontroli samochód marki Dacia. Podczas szczegółowego przeszukania ujawniono w pojeździe cztery torby, w których znajdowało się 26 paczek z nielegalnym zielonym suszem konopnym.



Policjanci przeszukali również mieszkanie kierowcy pojazdu, gdzie natrafili na kolejne pakunki z zakazanymi substancjami. Łącznie zabezpieczono ponad 40 kilogramów narkotyków, których wartość została oszacowana na około 1,5 mln zł.



Zatrzymanym okazał się 57-letni Mariusz K., który usłyszał zarzuty posiadania i uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków, popełnionych w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Toruniu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.