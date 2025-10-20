Uwaga, kierowcy! Rozpoczyna się remont alei Jana Pawła II w Bydgoszczy. Będą utrudnienia [mapa]

2025-10-20, 12:15 Tatiana Adonis / Redakcja

Remont ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort jazdy na jednej z kluczowych arterii Bydgoszczy. / Fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

W trakcie prowadzonych prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą poruszać się tylko jednym pasem jezdni.

Aleje Jana Pawła II zyskają nową nawierzchnię.



- Prace potrwają około trzech miesięcy. Będą prowadzone: na jezdni zachodniej od ulicy Kujawskiej do granicy miasta, a na jezdni wschodniej od przystanku autobusowego na wysokości ul. Wąbrzeskiej do ul. Kujawskiej oraz na fragmencie pomiędzy przebudowywanym centrum handlowym a wiaduktem - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.







Aby zminimalizować utrudnienia prace podzielono na cztery etapy. Roboty rozpoczną się w poniedziałek (20 października). W pierwszym etapie zamknięty zostanie prawy pas ruchu jezdni w kierunku centrum miasta na odcinku od posesji przy al. Jana Pawła II 145 (od lotniska) do numeru 117 (do kościoła). Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 30 km/h na lewym pasie.



Remont ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort jazdy na jednej z kluczowych arterii Bydgoszczy. Miasto pozyskało na ten cel prawie 4 mln zł z rządowego programu wsparcia inwestycji drogowych.