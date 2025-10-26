Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

Korek w kierunku centrum Bydgoszczy, po zamknięciu jednego pasa na al. Jana Pawła II/fot. Magdalena Gill
We wtorek (28 października) zmieni się organizacja ruchu na alejach Jana Pawła II w Bydgoszczy. Rozpoczyna się kolejny etap prac.
Od ubiegłego tygodnia trwają prace związane z wymianą nawierzchni na al. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia - we wtorek rozpocznie kolejny etap robót, co wymusza konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
- Zawężona do jednego pasa zostanie jezdnia al. Jana Pawła II, prowadząca w kierunku lotniska. Zamknięty dla ruchu zostanie prawy pas, na odcinku od ulicy Kujawskiej do granicy miasta – informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Po zakończeniu tych robót, rozpoczną się prace w obrębie skrzyżowania z ulicą Kujawską.
Jednocześnie nadal trwają roboty na odcinku al. Jana Pawła II - od wysokości posesji numer 145 (lotnisko) do numeru 117 (kościół), na jezdni prowadzącej do centrum miasta. Wszystkie prace mają potrwać około trzy miesiące. Dzięki nim aleje Jana Pawła II zyskają nową nawierzchnię.
Prace łącznie obejmą jezdnię zachodnią od ul. Kujawskiej do granicy miasta, jezdnię wschodnią od przystanku autobusowego na wysokości ul. Wąbrzeskiej do ul. Kujawskiej oraz fragment pomiędzy przebudowywanym centrum handlowym i wiaduktem T. Mazowieckiego. - Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy na tej ważnej bydgoskiej ulicy – podkreśla Zarząd Dróg Miejskich.
Mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę