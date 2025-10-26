Jednym pasem w kierunku lotniska. Kolejny etap remontu al. Jana Pawła II w Bydgoszczy [mapka]

2025-10-26, 11:10 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Korek w kierunku centrum Bydgoszczy, po zamknięciu jednego pasa na al. Jana Pawła II/fot. Magdalena Gill

We wtorek (28 października) zmieni się organizacja ruchu na alejach Jana Pawła II w Bydgoszczy. Rozpoczyna się kolejny etap prac.

Od ubiegłego tygodnia trwają prace związane z wymianą nawierzchni na al. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia - we wtorek rozpocznie kolejny etap robót, co wymusza konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.



- Zawężona do jednego pasa zostanie jezdnia al. Jana Pawła II, prowadząca w kierunku lotniska. Zamknięty dla ruchu zostanie prawy pas, na odcinku od ulicy Kujawskiej do granicy miasta – informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Po zakończeniu tych robót, rozpoczną się prace w obrębie skrzyżowania z ulicą Kujawską.



Jednocześnie nadal trwają roboty na odcinku al. Jana Pawła II - od wysokości posesji numer 145 (lotnisko) do numeru 117 (kościół), na jezdni prowadzącej do centrum miasta.

Wszystkie prace mają potrwać około trzy miesiące. Dzięki nim aleje Jana Pawła II zyskają nową nawierzchnię.



Prace łącznie obejmą jezdnię zachodnią od ul. Kujawskiej do granicy miasta, jezdnię wschodnią od przystanku autobusowego na wysokości ul. Wąbrzeskiej do ul. Kujawskiej oraz fragment pomiędzy przebudowywanym centrum handlowym i wiaduktem T. Mazowieckiego. - Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy na tej ważnej bydgoskiej ulicy – podkreśla Zarząd Dróg Miejskich.





