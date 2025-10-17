Noc Bibliotek w regionie, a do tego koncerty, spotkania i targi [przewodnik na weekend]

2025-10-17, 15:52 Redakcja

Bilbioteki w regionie zapraszają na wieczorne spotkania. Niekoniecznie z samymi książkami/fot.: Marcin Doliński

Weekend w regionie zdominuje Noc Bibliotek. Wiele placówek organizuje z tego powodu wiele spotkań, pokazów i warsztatów. Oprócz tego w naszym przewodniku znajdziecie gry miejskie, wystawy i wiele koncertów.

BYDGOSZCZ



43. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

piątek-niedziela, 17-19 października, Pałac Młodzieży i Filharmonia Pomorska

Jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Celem Konkursu jest kształtowanie i podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży, ocalenie oraz upowszechnienie cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego w szkołach i placówkach oświatowych, doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów, konfrontacja ich dorobku, prezentacja całorocznej pracy dyrygentów i chórów, a także popularyzacja twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Przedsięwzięcie uzyskało tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.



W tym roku wydarzenie ma charakter szczególny: do Bydgoszczy przyjedzie aż 720 młodych chórzystów zrzeszonych w 19 zespołach. Aż dwa chóry reprezentować będą Bydgoszcz. Ponadto w konkursie wystąpią grupy z Białegostoku, Leżajska, Siedlec, Bełchatowa, Kębłowa, Królówki, Łochowa, Lublina, Szczecina, Grudziądza, Łukowej, Juchnowca Kościelnego, Warszawy, Nowego Sącza, Świnoujścia i Działdowa.



XV Konkurs "Jesień w lesie grzyby niesie" – finał eliminacji szkolnych

piątek, 17 października, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Celem inicjatywy jest popularyzowanie idei „grzybobrania bez pomyłek” oraz promowanie bezpiecznego i świadomego zbierania grzybów. Działania te służą upowszechnieniu i pogłębieniu wiedzy o grzybach, ich różnorodności oraz znaczeniu w ekosystemie. Projekt kładzie nacisk na kształtowanie odpowiedzialności zarówno wśród zbieraczy, jak i konsumentów grzybów, podkreślając wagę dbałości o zdrowie własne i innych.



Ważnym elementem jest również zwrócenie uwagi na kluczową rolę lasów - dla środowiska, człowieka i jego dobrostanu. Inicjatywa sprzyja także rozwijaniu wrażliwości na piękno przyrody i umiejętności jej uważnej obserwacji, co stanowi istotny krok w kierunku budowania świadomej, odpowiedzialnej i ekologicznej postawy wobec otaczającego nas świata.



61. Mityng Brydżowy „Łuczniczka”

piątek-niedziela, 17-19 października, Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 7, ul. Waryńskiego 1

Corocznie zjeżdżają się do Bydgoszczy czołowi polscy brydżyści, medaliści Mistrzostw Świata i Europy. W tym roku w ramach imprezy zostaną dodatkowo rozegrane Mistrzostwa Polski Teamów Mikstowych, co niewątpliwie zwiększa rangę wydarzenia.



XIX Europejskie Spotkania Artystyczne

piątek-niedziela, 17-19 października, różne lokalizacje

W tym roku Festiwal odbywa się w dniach 17-19 października, tradycyjnie w Bydgoszczy i w Pałacu w Ostromecku. Rozpoczyna się piątek o godzinie 19:00 w Muzeum Wodociągów koncertem Muzyka i Poezja. Wiersze francuskich poetów będzie recytować Adrianna Biedrzyńska. Będą jej towarzyszyć francuski skrzypek Gilles Henry oraz pianistka Emilia Biskupska. W sobotę wydarzenie rozpocznie się o 10:00 w Akademii Muzycznej – na master classes: Barbara Marcinkowska - muzyka kameralna oraz Gilles Henry – skrzypce. O 18:00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się spotkanie z wybitnym reżyserem Krzysztofem Zanussim. Spotkanie poprowadzi reżyser Piotr Chołodziński. Po spotkaniu zostanie wyświetlony film Krzysztofa Zanussiego „Liczba Doskonała”. W niedzielę o godzinie 11.00 koncert Młode Talenty w Muzeum Wodociągów. Następnie o godzinie 16.00 w Pałacu w Ostromecku odbędzie się koncert kwartetu Lukier. Festiwal zakończy się w rytmach samby w wykonaniu zespołów Samba Art i Sereia de Varsóvia. Występ rozpocznie się o godzinie 19.00 w Muzeum Wodociągów. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!



Pieniądze pod lupą: reformy walutowe w Polsce – wykład

piątek, 17 października, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe

Jak wyglądało życie Polaków w dobie hiperinflacji? Jakie podjęto kroki w kierunku jej przezwyciężenia? Jaką cenę należało zapłacić? Podczas spotkania organizatorzy przypomną reformy walutowe, jakie miały miejsce w Polsce w XX wieku, czyli reformę z 1950 roku oraz tzw. denominację z 1995 roku oraz pokażemy, że wspomniane zmiany to także skompilowane przemiany społeczne, polityczne i ekonomiczne, które kształtowały losy Polski. Dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła - historyk, adiunkt pracujący na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania naukowe skupia wokół historii Bydgoszczy i jej mieszkańców w XIX i I poł. XX w.



Porwanie – spektakl

piątek, 17 października, godz. 17:15, Adria Teatr

Człowiek bez środków do życia bywa nieprzewidywalny, a w jego głowie pojawiają się pomysły z pozoru niemożliwe do zrealizowania. A jednak! Bohater spektaklu wybiera najgłupszy z możliwych – porwać syna ministra, który jest odpowiedzialny za jego sytuację! Jak łatwo się domyślić – nic nie przebiega zgodnie z planem. Brak doświadczenia, kłótnie w rodzinie i tajemnicza kobieta sprawiają, że historia przyniesie wszystkim mnóstwo niespodzianek!



Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami – wernisaż wystawy

piątek, 17 października, godz. 18:00, Wieża Ciśnień – Muzeum Wodociągów

Artystka mieszka w Bydgoszczy od urodzenia. Zakochana w swoim mieście. W wolnej chwili z zadartą głową przemierza ulice w poszukiwaniu bydgoskich detali architektonicznych. Tworzy swoiste kolekcje w postaci zdjęć nie tylko detali. Fascynują ją także okna, drzwi, bramy przejazdowe, podwórka i wnętrza klatek schodowych. Jednym słowem wszystko to, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, na co przechodnie w codziennym zabieganiu nie zwracają uwagi. Również fotografia industrialna nie jest jej obca.



Agata Kornik nie jest zawodowym fotografem. Posiada jednak w swoim dorobku szereg wystaw w różnych instytucjach kulturalnych. Jej prace można było podziwiać m.in. Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Domu Legend Bydgoszczy oraz wielu bibliotekach, hotelach i klubach. Życie zawodowe autorki wystawy związane było z Bydgoską Elektrociepłownią. Od ponad roku przebywa na emeryturze. Prywatnie jest szczęśliwą mamą i babcią.



Krzysiek Sałapa – koncert

piątek, 17 października, godz. 18:00, Światłownia, ul. Św. Trójcy 15

Krzysiek „Cyan” Sałapa zagra całą swoją solową płytę. To będą melodie przepiękne, epickie. Przed każdym trzęsieniem jest spokój, więc najpierw wybrzmi kilka jego ukochanych ballad polskiego rockowego skarbu, czyli zespołu Closterkeller, któremu niegdyś nawet supportował z zespołem w ramach ich trasy koncertowej. Potem, niemniej piękne piosenki Krzyśka będą wstępem do owego trzęsienia ziemi.



Wernisaż wystawy prac Anny Krogulskiej „Z potrzeby serca”

piątek, 17 października, godz. 18:00, Hangar Kultury

Prace przedstawiają przede wszystkim świat przyrody - krajobrazy, florę i faunę. Autorka stara się odzwierciedlić swój podziw dla złożoności barw, gry światła, delikatności i ulotności chwili w różnych porach roku. Anna Krogulska – absolwentka pedagogiki WSP w Bydgoszczy. Zawodowo związana z oświatą, przez wiele lat nauczycielka w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Maluje amatorsko, z potrzeby serca. Początkowo próbowała się spełniać w pracach olejnych i akrylu. Od kilku lat pasjonuje się akwarelą. Rozwija swój warsztat poprzez udział w licznych warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców oraz uczestniczy w plenerach malarskich. Wstęp wolny.



Bydgoska Noc Punkowo-Rockowa – koncert charytatywny

piątek, 17 października, godz. 19:00, Over the Under Pub, ul. Dworcowa 51

To już siódma edycja charytatywnej imprezy na rzecz Szymona i Michała! Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na ich rehabilitację. Zagrają: Moskwa, TZN Xenna i Abaddon. Michał uległ poważnemu wypadkowi, po którym przez osiem miesięcy przebywał w śpiączce. Teraz walczy o powrót do funkcjonowania przechodząc neuro-rehabilitację.

U Szymona w 2020 roku doszło do niedotlenienia mózgu, po czym dwa miesiące spędził w śpiączce. Szansą dla niego jest długotrwała, intensywna rehabilitacja i pobyt w specjalistycznym ośrodku. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ.



Brahms, Bruckner – koncert

piątek, 17 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Yaroslav Shemet – dyrygent,

Kuba Jakowicz – skrzypce. Repertuar: Johannes Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur op. 77, Anton Bruckner – VII Symfonia E-dur.



Noc Bibliotek w Bibliotece UKW

piątek, 17 października, godz. 19:30, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wyjątkowy, klimatyczny wieczór w Strefie Wolnego Dostępu. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, będzie można wygodnie spędzić czas w otoczeniu literatury, muzyki i filmu.



Program wieczoru:

- pokaz filmu „Miasto” - kręconego w Bydgoszczy klimatycznego neo-noirowego kryminału z Bartłomiejem Topą i Karoliną Gruszką w rolach głównych; seansowi będzie towarzyszyć prelekcja samego reżysera Marcina Sautera (prowadzenie: Maciej Cuske),

- quiz „Z jakiej to książki?”, test wiedzy z literatury i kinematografii,

- koncert Marysi Trętkiewicz, studentki Wydziału Edukacji Muzycznej UKW, która wykonując przeboje z filmowych klasyków nada temu wieczorowi balladowo-jazzowy klimat. Zapisy:

Liczba miejsc jest ograniczona — obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na adres mailowy biblioteka.promocja@ukw.edu.pl. Wydarzenie dla osób pełnoletnich.



Festiwal Rękodzieła „Cudeńka”

sobota-niedziela, 18-19 października, godz. 10:00-18:00, HSW Immobile Łuczniczka

Świat pełny kreatywności, pasji i niepowtarzalnych dzieł tworzonych ręcznie! Prawdziwe perełki - od biżuterii, przez dekoracje, po wyjątkowe dodatki. Każdy przedmiot ma swoją historię i duszę.

Można wesprzeć lokalnych twórców, czekają przedmioty tworzone z sercem i dbałością o każdy szczegół.



Event Terrarystyczny i Botaniczny Dragon Expo

sobota-niedziela, 18-19 października, godz. 10:00-18:00, HSW Immobile Łuczniczka

Podczas wydarzenia będzie można z bliska podziwiać fascynujące gatunki zwierząt pochodzących z najdalszych zakątków świata. To niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się z bliska niezwykłym stworzeniom, które na co dzień widujemy jedynie w książkach lub filmach przyrodniczych.



Giełda biżuterii, minerałów i skamieniałości

sobota-niedziela, 18-19 października, godz. 10:00-18:00, HSW Immobile Łuczniczka

To idealna przestrzeń dla osób wrażliwych na piękno natury, kunszt rękodzieła i magię kamieni szlachetnych. Wśród wystawców będzie można znaleźć: wytrawnych kolekcjonerów, mistrzów rzemiosła i artystów oraz jubilerów, dla których praca z kamieniem to sztuka i pasja.



Targi Dobry Design

sobota i niedziela, 18-19 października, Młyny Rothera

Targi Dobry Design to jedno z najciekawszych w kraju wydarzeń promujących niezależny polski design. Od dekady łączą sztukę z modą i rzemiosłem, zapewniając odpowiedzialne zakupy w kameralnej atmosferze. Dotychczas odbyło się prawie 80 edycji wydarzenia z udziałem ponad 2000 wystawców i wystawczyń. Każda odsłona targów przyciąga tłumy odwiedzających. Rocznie to aż 25 tysięcy miłośników pięknych, jakościowych przedmiotów.



Po fantastycznie przyjętym wiosennym debiucie, targi powracają do Bydgoszczy. Jesienią (18-19 października) po raz drugi wnętrza Młynów Rothera wypełnią się najlepszym polskim rzemiosłem od najciekawszych marek z całego kraju. Tym razem zajmą aż dwa piętra! Weekend z modą, naturalną biżuterią, ceramiką i szkłem, printami, tekstyliami, książkami, ale i fantazyjnymi smakami.



I Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Wakcynologiczne-Praktyczne Aspekty Medycyny Podróży

sobota, 18 października, godz. 9:00, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Bezpłatne wydarzenie adresowane do lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, pielęgniarek, osób zawodowo związanych z medycyną podróży, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich zainteresowanych profilaktyką zdrowotną w podróży. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jakie szczepienia i środki profilaktyczne są zalecane w różnych częściach świata. Poznają aktualne wytyczne i rekomendacje ekspertów oraz praktyczne porady dotyczące zdrowia w podróży. Będzie to również okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i pasjonatami podróży.



Turniej futbolu flagowego

sobota, 18 października, godz. 11:00, orlik przy ul. Grabowej 4

Czy sport może być jednocześnie widowiskowy jak futbol amerykański, bezpieczny jak gra w gumę i integrujący jak wspólne grillowanie? Oczywiście! To właśnie futbol flagowy - dynamiczna dyscyplina, która szturmem podbija serca dzieci, młodzieży i dorosłych. futbol flagowy to świetna zabawa i rozwój dla dzieci - uczy współpracy, refleksu i strategicznego myślenia (a przy okazji zużywa nadmiar energii).



Afryka w rytmie serca

sobota, 18 października, godz. 12:00, Świetlica, ul. Pomorska 57 (wejście od Hetmańskiej)

Wyjątkowe spotkanie ze studentkami z Afryki. Trzy młode, utalentowane dziewczyny przybliżą kulturę, taniec, śpiew i zabawy. Wstęp bezpłatny.



Skolim – koncert

sobota, 18 października, godz. 19:00, Adria Teatr

Konrad Skolimowski to obecnie jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. Określanym jako Król Latino. Jego produkcje już w dniu premiery otrzymują od odbiorców miano prawdziwych hitów, a teledyski na YouTube gromadzą milionowe odsłony. Przykładem są jego trzy nowości, które powstały w ostatnich miesiącach.



Bajka muzyczna – Jaś i Małgosia

niedziela, 19 października, godz. 11:30, Kampus Akademii Muzycznej

„Jaś i Małgosia” – bajka muzyczna dla dzieci na podstawie utworu Jana Brzechwy - to najnowszy spektakl Karoliny Pesty (scenariusz i reżyseria) z muzyką Michała Lipskiego i choreografią Anny Konopki. Premiera odbyła się 3 kwietnia 2025 roku w Bydgoszczy, a przedstawienie wykonują studenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Twórcy realizują spektakl w myśl idei, że teatr może realnie wspierać edukację muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.



W widowisku znalazło się wiele elementów umuzykalniających, które zachęcają najmłodszych do aktywnego udziału: wspólnego śpiewu, wyklaskiwania rytmów, zapamiętywania motywów oraz podążania za muzycznymi „tematami” postaci. Spektakl grany jest na żywo z udziałem widocznego na scenie zespołu w baśniowych kostiumach (fortepian, skrzypce, flet). Taki format pomaga utrzymać uwagę młodej publiczności i kształtuje gotowość do świadomego uczestnictwa w akcji dramatycznej. Dodatkowym wyróżnikiem inscenizacji jest rozbudowana warstwa taneczna, organicznie wpleciona w fabułę.



Rejs po Wiśle łodzią płaskodenną

niedziela, 19 października, godz. 14:00, Bulwary Wiślane i przystań

Tym razem obok lokalnych produktów takich, jak przetwory z jagnięciny, czy gęsiny na stole pojawią się również wyroby z dziczyzny, serwowane zarówno na ciepło, jak i na zimno. Deser osłodzi czekoladowe ciasto podane z kawą. Obok deseru dla podniebienia będzie również deser dla uszu, w postaci wiślanej opowieści o rzece, flisie i o tym, jak drzewiej na Wiśle bywało.



Tribute to Robert Redford: Gentleman z rewolwerem

niedziela, 19 października, godz. 18:00, Kino Orzeł

Komedia, romans i… napady na banki! Kiedy masz tak zabójczy styl, nie musisz sięgać po broń! Robert Redford w opowieści o najbardziej czarującym złodzieju w historii, który nawet rabując banki, nigdy nie zapominał o byciu prawdziwym gentlemanem.



To wydarzyło się mniej więcej naprawdę. Forrest Tucker wiódł bardzo uporządkowane życie. W równie bezczelny, co sympatyczny sposób rabował banki, a kiedy czasem powinęła mu się noga i trafiał za kratki, uciekał z więzienia tylko po to, by dokonywać kolejnych napadów. Dopiero gdy spotkał na swej drodze wyjątkową kobietę, znalazł powód, by się ustatkować i schować swój rewolwer gdzieś na dno szuflady. Jednak mając siedemdziesiątkę na karku trudno jest zrezygnować ze starych przyzwyczajeń. Kiedy nadarzy się okazja, by zrobić ostatni skok, Tucker będzie musiał odłożyć planowanie emerytury na później.



Robotarobota – koncert

niedziela, 19 października, godz. 18:00, Toniebajka, ul. Focha 2

Muzyka inspirowana światem betonu. Surowa, intensywna fuzja elektroniki i postindustrialnej estetyki. Jazz polskich osiedli. Skład zespołu: Wojciech Lacki — syntezatory, gitara basowa; Tomasz Gołda — perkusja; Grzegorz Krajewski — saksofon tenorowy.



Odlotowa5 Nocą 2025

niedziela, 19 października, godz. 21:00, Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego

Port Lotniczy Bydgoszcz ponownie otworzy swoje drzwi dla biegaczy. Na uczestników czeka:

5 kilometrów po oświetlonym pasie startowym. Klimat, jak podczas nocnego lotu – niezapomniane emocje i wyjątkowa atmosfera.



TORUŃ



Do dzieła! Noc Bibliotek 2025

piątek, 17 października, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

Harmonogram:

godz. 16:00 – Do dzieła! „Z wiersza rozkwita obraz”

Otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu. Ekspozycja powstała z inspiracji poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie możliwość wysłuchania interpretacji wierszy poetki w wykonaniu Czytelniczek zaprzyjaźnionych z naszą Biblioteką.

Miejsce: sala wystawowa.

godz. 16:00 – Do dzieła! Przeczytaj, porozmawiaj i zacznij uprawiać sport

Spotkanie z wielokrotną maratonką – rozmowa o sporcie, pasji i motywacji. Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda przygotowanie do biegu na dystansie 42 km 195 m. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja księgozbioru oraz warsztaty plastyczne dla dzieci – rysowanie ulubionego sportowca.

godz. 16:30 - Projekcja filmu "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu"

Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem poszukują rabusia, który okradł pociąg. Film dla dzieci od lat 6. Czas projekcji 1:22 godz.

Miejsce: sala konferencyjna.

godz. 18:00 – Sprytne Koty i słodkie kłopoty!

Escape room dla dzieci od lat 5. Niezwykła przygoda pełna zagadek, tropów i niespodzianek. Czy pomożesz Kociej Szajce odnaleźć zaginione muffinki? Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: tel. 56 653 97 55

godz. 18:45 – Do dzieła! Bookfolding – drugie życie książek

Warsztaty, podczas których uczestnicy poznają technikę bookfoldingu – sztuki tworzenia dekoracyjnych form poprzez odpowiednie zaginanie kartek w starych książkach. To świetny sposób na nadanie drugiego życia książkom, które nie nadają się już do czytania, a jednocześnie okazja do rozwijania kreatywności i cierpliwości. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Miejsce: sala konferencyjna.



Pierwsze urodziny kulturalnego HUBU Bydgoskiego Przedmieścia

piątek, 17 października, godz. 18:00, ul. Bydgoska 50

Wolny Rynek Poetycki – wydarzenie o długoletniej tradycji, które po raz pierwszy zagościło w Toruniu w 2007 roku z inicjatywy Grzegorza Giedrysa i Cezarego Dobiesa. Od tego czasu odbyła się w wielu miejscach Torunia, prezentując twórczość licznych poetów i poetek.



Idea Wolnego Rynku Poetyckiego opiera się na otwartości i wolności twórczej – każdy uczestnik może zaprezentować swoje wiersze, bez względu na doświadczenie, wiek czy styl pisania. Poezja melancholijna, buntownicza, zabawna czy liryczna – wszystkie znajdą swoje miejsce na scenie hubu. Wydarzenie to od lat integruje środowisko poetyckie Torunia i daje przestrzeń do autentycznej ekspresji twórczej – tym razem w urodzinowym wydaniu.



Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. Agnieszka Bocian, Rafał Kowalczy, Zofia Rusiecka, Marta Lang, Agnieszka Magdalena Filipiak i Błażej Monkiewicz, a muzycznym zwieńczeniem wieczoru będzie koncert formacji Orzełek – w składzie: Mariusze Figle (klawisze), Bartosz Kajetan (gitara) i Maciej Karmiński (perkusja).



Arcydzieła malarstwa: James McNeill Whistler – trudna sztuka harmonii

piątek, 17 października, godz. 18:00, CSW

Dla Whistlera malarstwo było czymś więcej niż procesem kładzenia farb na płótnie. Subtelna gra barw, z której zasłynął jako artysta, służyła mu do przekazywania atmosfery miejsc i ludzkich emocji, niemożliwych do wyrażenia słowami. To, co jednak mogłoby być szczytem osiągnięć u innych artystów, u Whistlera było jedynie etapem w artystycznym rozwoju. Malarz zapragnął bowiem dokonać rzeczy niemożliwej – syntezy malarstwa i muzyki. Początkowo nierozumiany, osiągnął w końcu sukces, którego nie były wstanie przyćmić nawet słowa Johna Ruskina, mówiącego, że malarstwo Whistlera jest jak ciśnięcie puszką farby w twarz publiczności. Prowadzenie: Alicja Jakubowska. Wstęp wolny!



Opowieści Grabarza – Miniwystawa ilustracji Piotra Wojciechowskiego Śmiechosława

piątek, 17 października, godz. 18:00, Galeria Sztuki Wozownia

Premiera nowego komiksu „Sekret Szczurokrólików”, autorstwa Piotra Wojciechowskiego Śmiechosława! Album składa się z czterech niezależnych, pełnych tajemnic historii z Grabarzem w roli głównej. Uczestnicy odkryją sekret szczurokrólików, dowiedzą się, co skrywa podłoga starego kościoła i pomogą Grabarzowi w detektywistycznej zagadce św. Mikołaja. W Galerii Wozownia odbędzie się mini-wystawa związana z premierą. Na jednej ze ścian będą oryginalne plansze z komiksu.



Noc Bibliotek: Do dzieła!

piątek, 17 października, godz. 18:00-20:00, Mediateka w Młynach

Podczas tegorocznej Nocy Bibliotek uczestnicy przygotują własne książki: zaczną od pozyskania materiałów, potem połączą strony, stworzą okładki i wreszcie całość wydrukują. Jednak proces produkcyjny to nie wszystko. Trzeba jeszcze zadbać o treść. Do udziału w zajęciach zaproszeni są uczestnicy w wieku 7+ Obowiązują zapisy: 510 296 303, f-2@ksiaznica.torun.pl.



Accantus Live 7

piątek, 17 października, godz. 19:00, Aula UMK

Wyjątkowy wieczór pełen niezapomnianych muzycznych emocji! Na koncertach Accantus Live 7 utalentowani soliści zaprezentują utwory, które zyskały serca fanów w poprzednich edycjach, a także nowe, świeże aranżacje, które zaskoczą nawet najbardziej zagorzałych miłośników. Mieszanka znanych hitów z musicali, oraz mniej oczywistych kompozycji. Studio Accantus to zespół znany zarówno z coverów muzyki filmowej i bajkowej. Na trasie towarzyszy zespół pod kierownictwem Kasi Kessling, składający się z ośmiu znakomitych muzyków, dodając każdemu występowi wyjątkowej energii muzyki na żywo. Gwarantowane muzyczne niespodzianki zarówno dla nowych widzów, jak i dla stałych fanów!



Jesienna Maestria #3: Tango show

piątek, 17 października, godz. 19:00, koncert TOS, CKK Jordanki

,,Tango” w choreografii Alessandro Bonavity to najnowszy projekt Królewskiego Baletu Klasycznego, stworzony do kultowej muzyki Astora Piazzoli, który już w tym sezonie zachwyci publiczność w całej Polsce. To pokaz doskonałej techniki baletowej, zaprezentowanej w nowoczesnym wydaniu, pełnym pasji i południowego temperamentu. Balansując na granicy poprawności, Bonavita stworzył wciągające widowisko, od którego nie sposób oderwać wzroku. Obsadę tworzą światowej klasy tancerze, absolwenci najlepszych szkół baletowych w Europie, obecnie występujący w Królewskim Balecie Klasycznym. Hipnotyzującą muzykę Piazzoli dopełnia śpiew Joanny Horodko- wybitnej solistki, cenionej w kraju i za granicą.



Oblicza zdarzeń. Koncert sentymentalny. Karolina Orzeł

piątek, 17 października, godz. 19:00, Torunianka Café

Będzie to sentymentalna podróż, gdzie każdy utwór, to „zdjęcie” z wydarzeń, uczuć i stanów minionych chwil… To miłość do muzyki i powrót, by jej służyć, wszak ona nigdy o mnie nie zapomniała…



Closterkeller (nowa płyta Argento) + support

piątek, 17 października, godz. 20:00, Kombinat Kultury

Gotycki rock w najlepszym wydaniu wraca do Torunia! Wyjątkowy koncert zespołu Closterkeller. Ikona polskiej sceny rockowej, pod wodzą charyzmatycznej Anji Orthodox, zaprezentuje na żywo premierowy materiał z nowego albumu "Argento", którego premiera odbyła się 13 października.

Oprócz nowych utworów, największe i najbardziej lubiane przeboje, które znają fani od lat. Wieczór uświetni także występ supportu – zespołu WRONG, który rozgrzeje publiczność swoim unikalnym electro z elementami synth-popu.



IV Regionalny Kongres Kobiet

sobota, 18 października, godz. 9:00, Dwór Artusa

Regionalny Kongres Kobiet to wydarzenie o charakterze społecznym, integracyjnym i edukacyjnym, którego celem jest promocja równości, aktywności obywatelskiej oraz dialogu między przedstawicielkami różnych środowisk i pokoleń. Organizatorom zależy, aby kongres pozostał dostępny dla szerokiego grona uczestniczek i uczestników, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Stąd idea bezpłatnego uczestnictwa. Wśród zaproszonych gości udział potwierdził Pan Robert Rutkowski – psychoterapeuta uzależnień, szkoleniowiec w obszarze umiejętności psychologicznych, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu, autor książek. Swoją obecność zadeklarowały również dwie doskonałe reporterki Panie Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, które z humorem i ironią opowiedzą o starzeniu się bez owijania w bawełnę.



Konferencja popularnonaukowa "Ludzie dla Nauki, Nauka dla Ludzi”

sobota, 18 października, godz. 9:00 – 17:00, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy MW2

W trakcie konferencji będzie można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych prowadzonych w ośmiu specjalistycznych pojazdach medycznych w strefie otwartego „Miasteczka Diagnostycznego” – mobilnych punktów medycznych. Ponadto, uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych wykładach z udziałem wybitnych profesorów i ekspertów w dziedzinach dietetyki, diabetologii, kardiologii i hematologii, którzy podzielą się najnowszą wiedzą i osiągnięciami medycyny. Wydarzenie stanowi część szerszego cyklu działań popularyzujących naukę w obszarze STEM, obejmującego również interaktywne strefy edukacyjne oraz nowatorską wystawę posterową „Odkrywcy”.



Pierwsze urodziny kulturalnego HUBU Bydgoskiego Przedmieścia

sobota, 18 października, godz. 10:00, ul. Bydgoska 50

Harmonogram:

godz. 10:00 warsztaty jogi dla dzieci (4–7 lat), które wprowadzą ich w świat ruchu, uważności i dobrej zabawy

godz. 11:00 warsztaty plastyczne Zwierzęta z plam akwareli, podczas których uczestnicy – zarówno dzieci, jak i dorośli – stworzą barwne, lekkie kompozycje inspirowane światem zwierząt

godz. 12:30 Huboliada, rodzinna gra inspirowana popularną „Familiadą”. Dwie drużyny zmierzą się z sobą oraz pytaniami m.in. z zakresu kultury, muzyki oraz ciekawostek o Bydgoskim Przedmieściu i Kulturalnym hubie. Liczyć się tu będą refleks, współpraca i poczucie humoru!

godz. 13:00 Rodzinne bingo – gra terenowa pełna zadań, ciekawostek i niespodzianek ukrytych na terenie hubu

godz. 15:00 koncert zespołu Uni-Band 23, tworzonego przez utalentowanych muzyków-seniorów, którzy wykonają klasyczne przeboje i ballady pełne nostalgii.

godz. 16:00 warsztaty sensoryczne dla dzieci i rodziców, pełne kolorów, zapachów i twórczej zabawy. Podczas zajęć dzieci i rodzice wspólnie stworzą kolorowe, pachnące i pełne faktur materiały inspirowane urodzinami Kulturalnego hubu

godz. 17:00 koncert zespołu RobotaRobota, łączący w swojej twórczości hałaśliwy krauto-jazz, improwizację i industrialny rytm

godz. 18:00 warsztaty tworzenia naturalnego peelingu, które połączą relaks, wiedzę o pielęgnacji i kreatywność

godz. 19:30 początek oficjalnych uroczystości podsumowujących pierwszy rok działalności instytucji i koncert finałowy Góralska|Birs (Black Idea Riddim Section) – projektu muzycznego łączącego reggae, trip-hop i elektronikę. Za brzmienie odpowiadają Marcin „Osmo” Osmolak – perkusista i założyciel projektu – oraz Ola Góralska, wokalistka i autorka tekstów. Ich muzyka to połączenie pulsujących rytmów, przestrzennych dźwięków i poetyckich tekstów, które wprowadzą publiczność w wyjątkowy nastrój.



Spacer historyczny: Podgórz – Pruskomurowa orbita

sobota, 18 października, godz. 10.00, zbiórka: ul. Poznańska 3 przy muralu Duch Podgórza / Podgórz wita.

Spacer poprowadzi Katarzyna Kluczwajd, która pisze: „Odlot” na pruskomurową orbitę ma służyć poznawaniu zabytków konstrukcji szkieletowej: zachowanych i tych tylko (do)opowiadanych, których ślad pozostał w dokumentach, na zdjęciach, pocztówkach i we wspomnieniach. Pruskomurowe spacery po Toruniu mają uświadomić „stan posiadania” zabytków tego rodzaju i ukazać ich różnorodność: architektoniczną, właścicielską i funkcjonalną. Spacer potrwa ok. 3 godzin.



Spacer tematyczny: Klasztorne ciekawostki i tajemnice kościoła NMP

sobota, 18 października, godz. 10:00, zbiórka: Hol CSW

Wyprawa w niezwykłą, klasztorną historię tego obiektu, który kryje w sobie tak wiele tajemnic. I tym razem będą niespodzianki – mniej znane pomieszczenia i artefakty sprzed wieków. Prowadzenie: Katarzyna Witkowska, Marcin Orłowski.



O Koperniku na talerzyku – warsztaty ceramiczne

sobota, 18 października, godz. 10:30, Dom Mikołaja Kopernika

Wyjątkowe warsztaty, podczas których uczestnicy odkryją techniki tworzenia pamiątek inspirowanych epoką PRL. Artystki Małgorzata Wojnowska-Heller i prof. Joanna Bebarska wprowadzą Was w tajniki pracy z gliną i metalem.

W trakcie zajęć stworzą własne naczynia z biskwitu, reinterpretując wzory z lat 70., które można zobaczyć w Domu Mikołaja Kopernika. Będą mieć okazję, aby zaprojektować własne formy, nawiązujące do słynnych talerzy z wizerunkiem astronoma. Spotkanie wzbogaci pogadanka z kustoszem Michałem Kłosińskim na temat ośrodków twórców pamiątek oraz wizerunków Kopernika. Dowiedzą się, czym różni się pamiątka ludowa od artystycznej.

Zapisy telefoniczne przyjmuje Dział Edukacji: tel. (56) 660 56 05 tel. (56) 660 56 32



Muzealni Tropiciele – gra edukacyjna

sobota, 18 października, godz. 11:00, Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza całe rodziny na grę edukacyjną „Muzealni Tropiciele”, która odbędzie się w Muzeum Twierdzy Toruń. To wyjątkowa szansa, by wcielić się w poszukiwaczy i na nowo odkryć sekrety tego fascynującego miejsca! Mury twierdzy staną się polem działań. Warto przygotować się na szereg wyzwań, które sprawdzą spryt, spostrzegawczość i umiejętność pracy zespołowej. Czekają zagadki, szyfry do złamania i ukryte wskazówki, które pozwolą poznać historię wojskowości z zupełnie innej perspektywy. To idealna propozycja dla dzieci i dorosłych, którzy chcą połączyć zabawę z nauką.



31. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” – początek

sobota, 18 października, godz. 12:00, Teatr Baj Pomorski

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy ,,Spotkania" prezentowane są najciekawsze przedstawienia artystów teatru lalkowego oraz teatru formy z kraju i ze świata. Impreza pokazuje najnowsze tendencje w sztuce dla dzieci i młodzieży. 31. MFTLiF „Spotkania” zaprosił dziesięć zespołów teatralnych. Prezentowane przez nie spektakle poruszają takie tematy, jak odkrywanie własnej tożsamości, zawiłość, a czasem toksyczność relacji międzyludzkich, niezwykłość jednostek twórczych, problemy współczesnego człowieka w obliczu ekspansji dokonywanej przez Sztuczną Inteligencję. Wydarzenie potrwa do 23 października.



Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Śladami Jacobich

sobota, 18 października, godz. 13:00, Muzeum Historii Torunia

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Śladami Jacobich. Fotografie i obrazy z Torunia”. To unikalna szansa, by przenieść się w czasie i poznać początki toruńskiej fotografii. Wystawa jest hołdem dla wizjonerskiego rodu Jacobich, który jako jeden z pierwszych wprowadził tę nowatorską technologię do miasta, otwierając tu swoje atelier. Ekspozycja prezentuje sylwetki najbardziej zasłużonych członków rodziny, którzy łączyli artystyczne podejście z biznesem, tworząc bezcenny zbiór fotografii Torunia i jego mieszkańców. Te XIX- i XX-wieczne zdjęcia to nie tylko obrazy, ale przede wszystkim bezcenny zapis społecznej historii regionu.



Spacer po Galerii Sztuki Średniowiecznej

sobota, 18 października, godz. 14:00, Ratusz Staromiejski

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na spotkanie z historią sztuki w ramach wydarzenia "Jesień ze średniowieczem: Spacer po Galerii Sztuki Gotyckiej". To doskonała okazja, aby odkryć niezwykłe skarby ukryte w sercu Ratusza Staromiejskiego. Galeria, zlokalizowana w dawnych ławach chlebowych i Sali Sądowej, kryje prawdziwą perełkę. Będą tam unikalne dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, będące świadectwem bogatej historii Torunia. Wśród eksponatów znajdują się zarówno wytwory lokalnych pracowni z czasów krzyżackich, jak i obiekty pochodzące z odległych europejskich ośrodków. Podczas oprowadzania będziecie można wniknąć w bogaty świat symboli i znaczeń epoki średniowiecza. To idealna szansa, by pogłębić swoją wiedzę i zachwycić się kunsztem zaklętym w tych historycznych dziełach sztuki.



Errors and Failures – premiera performansu

sobota, 18 października, godz. 19:00, WOAK

Eksperyment, który bada synergię dwóch odmiennych ciał zanurzonych w intensywnym współuzależnieniu. Burzy pojęcie normy i przenosi widza w przestrzeń liminalną – miejsce spotkania różnic, które stają się wzajemnym odbiciem, inspiracją, a czasem toksycznym napięciem.

Wstęp wolny.



Inauguracja Sezonu Operowego MET Opera na żywo!: Lunatyczka

sobota, 18 października, godz. 19:00, Kino 1410

Po olśniewających występach w Romeo i Julii Gounoda, Traviacie Verdiego oraz Łucji z Lammermooru Donizettiego, Nadine Sierra podejmuje kolejne wyzwanie w sopranowym repertuarze, wcielając się w Aminę – bohaterkę, która podbija serca publiczności w poruszającej historii Belliniego o miłości utraconej i odnalezionej. W swojej nowej inscenizacji Rolando Villazón – tenor, który z powodzeniem rozwija karierę reżyserską – pozostaje wierny oryginalnemu alpejskiemu krajobrazowi, ale wykorzystuje motyw snu do głębszej eksploracji emocjonalnych i psychologicznych zakamarków ludzkiego umysłu. Obok Nadine Sierry na scenie wystąpią: tenor Xabier Anduaga jako narzeczony Aminy, Elvino, sopranistka Sydney Mancasola w roli jej rywalki Lisy oraz bas Alexander Vinogradov jako hrabia Rodolfo. Za pulpitem dyrygenckim stanie Riccardo Frizza.



XXIV Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

sobota, 18 października, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Pięć tysięcy prac z 30 krajów nadesłano na konkurs plastyczny przed 24. edycją Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Tegoroczne, organizowane już po raz 24. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży przybrało formę niezwykle rozbudowanego, wieloelementowego projektu edukacyjnego. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 684 prac. 80 autorów uhonorowano nagrodami indywidualnymi. Wystawę pokonkursową można będzie oglądać w siedzibie głównej Galerii w Rynku Nowomiejskim od 18 października do 8 grudnia oraz w filii galerii w Młynie Kultury (I piętro) od 18 października do 31 grudnia.



Joga ze sztuką

niedziela, 19 października, godz. 10:00, Od Nowa

Czas obudzić ciało, umysł i zmysły – bo wraca Joga ze Sztuką! Każdy oddech może być początkiem czegoś pięknego. Uczestnicy połączą ruch, oddech i sztukę w harmonijną całość. W tym roku ponownie spotkają się w niezwykłej przestrzeni Galerii Dworzec Zachodni, gdzie między obrazami i dziełami sztuki można odnaleźć balans, spokój i inspirację.



Na tropie pierników – fabularyzowany spacer tematyczny

niedziela, 19 października, godz. 15:00 i 16:00, ul. Podmurna 60

Towarzystwo Miłośników Torunia zaprasza na fabularyzowany spacer tematyczny „Na tropie pierników”. Połączenie zwiedzanie toruńskiej starówki z możliwością spotkania przebranych w historyczne stroje przewodników i animatorów, którzy tym razem wcielą się w postacie z legend i prawdziwych opowieści o toruńskich piernikach i ich twórcach. Chęć zamiany słówka z piernikowym potentatem, Gustavem Weese? A może z mniszką Katarzynką, która z pomocą pierników uratowała torunian przed głodem? Proszę bardzo! Nie zabraknie okazji do przyjrzenia się pracy dawnych piernikarzy i snycerzy odpowiedzialnych za wykonanie ozdobnych form. Dodatkowo zwiedzanie najważniejszych miejsc w Toruniu związanycg z wyrobem pierników, ich sprzedażą i pamięcią o tym cennym elemencie lokalnego dziedzictwa. Spotkania z postaciami z przeszłości będą jak zawsze okraszone dobrym humorem. Spacer potrwa ok. dwóch godzin.



Tre Voci – My way

niedziela, 19 października, godz. 16:00 i 19:30, CKK Jordanki

Trzej charyzmatyczni tenorzy – Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – wracają z kolejną odsłoną swojej wyjątkowej trasy koncertowej „MY WAY”.



Męski Interes – spektakl

niedziela, 19 października, godz. 16:00, Aula UMK

Nowa komedia Macieja Kowalewskiego, pt. „Męski interes” to przede wszystkim niespotykanie gęsta dawka humoru oraz znani i lubiani aktorzy ze spektaklu „Damski biznes”. Wracają w nowej odsłonie, by poskładać ze śmiechu. Bohaterowie przeniosą widzów w niemieckie Alpy do Bawarii, gdzie w czasie Sylwestra w Garmisch Partenkirchen, w trakcie trwania słynnego Turnieju Czterech Skoczni w pewnym zagadkowym studiu filmowym dojdzie do sensacyjnych i zabawnych wypadków. Główni bohaterowie to wybitni lekarze, chcąc ratować swoją bankrutującą klinikę ginekologiczną, popadną w jeszcze większe tarapaty. Nie tylko zostaną oskarżeni przez swoje żony, o zdradę, ale cała czwórka znajdzie się w oku cyklonu, podejrzewana przez porucznika Helmuta o szpiegostwo, handel bronią i udział w biznesie branży filmów dla dorosłych. Wciągnięci przez właściciela studia, Ulryka i jego reżysera, pięknego Guido w seksualne qui pro quo, cudem unikną zgnicia w niemieckim więzieniu… i mimo wszystko zrobią interes życia.



Spektakl Antygona w Nowym Jorku z audiodeskrypcją i touch tourem

niedziela, 19 października, godz. 18:00, Teatr im. Wilama Horzycy

Park na dolnym Manhattanie w Nowym Jorku to przestrzeń życiowych rozbitków, samotnych bezdomnych i ludzi wyrzuconych na margines jednego z najbogatszych miast świata. Są wśród nich emigranci, którym nie udało się spełnić amerykańskiego snu – Portorykanka Anita, Polak Pchełka i Rosjanin Sasza. Za czym tęsknią? O czym marzą? I dlaczego my, których rytm życia często wyznacza spłata kredytów, możemy w nich ujrzeć samego siebie? Kim są dla nas imigranci? Sztuka Janusza Głowackiego w reżyserii Macieja Marczewskiego to błyskotliwa i poruszająca tragikomedia o społecznym wykluczeniu oraz niezbywalnym prawie do walki o swoją tożsamość i godność.



Zalia

niedziela, 19 października, godz. 19:00, Lizard King Toruń

Po ogromnym sukcesie wiosennej trasy koncertowej Z SERCA, jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia, ZALIA, wystąpi już 19 października w toruńskim klubie Lizard King, a jej występ w ramach trasy „SERCE” to idealna okazja, aby na nowo odkryć jej muzykę. ZALIA zapowiada świeżą koncepcję koncertu, która zaskoczy nawet najbardziej oddanych fanów, przygotowując wiele niespodzianek. W Lizard Kingu będziecie mogli usłyszeć nie tylko single, które podbiły listy przebojów, takie jak „Znowu sam” czy „Diament”, ale również utwory w zmienionych aranżacjach i całkowicie nowej odsłonie. ZALIA, znana z dbałości o każdy szczegół, zadbała o wyjątkową oprawę wizualną, która idealnie dopełni emocjonalną warstwę muzyki.



Zabłocki Mozil Trio

niedziela, 19 października, godz. 19:30, Kombinat Kultury

Po wielkim sukcesie na 61. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie piosenka „Ławeczka” zdobyła nagrodę publiczności, Czesław Mozil i Sławomir Zabłocki wracają z całym albumem i wyjątkowym koncertem! Po 20 latach owocnej współpracy, która zaowocowała takimi przebojami jak „Maszynka do świerkania”, duet prezentuje nowy krążek. Na koncercie usłyszycie nie tylko hit z Opola, ale też cały materiał z nadchodzącego albumu.



„Chodźmy na ławeczkę, bo to dobry lek na deprechę” – głosi refren piosenki, a koncert ma być właśnie takim lekiem. To zaproszenie do świata stworzonego przez przyjaciół dla przyjaciół. Czesław i Sławomir chcą nie tylko grać, ale i rozmawiać z publicznością, dzieląc się swoimi przemyśleniami o życiu w dzisiejszym świecie, o tym, jak nie zwariować i zachować zdrowy rozsądek. To niepowtarzalna okazja, by posłuchać premierowych piosenek i wziąć udział w żywym, szczerym dialogu scenicznym.



INOWROCŁAW



Na rowerze z książką po smak jesieni

sobota, 18 października, godz. 8:40, Biblioteka Miejska, ul. Kilińskiego 16

Przejażdżka rowerowa organizowana z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. W programie: trasa ok. 20 km wiedzie przez Inowrocław – Mątwy – Kruszę Zamkową – Kruszę Podlotową i powrót tą samą trasą; przejazd do ul. Fabrycznej w Mątwach – spotkanie z regionalistą Edmundem Mikołajczakiem, który uczestnikom przypomni o Bitwie pod Mątwami w 1666 roku; przejazd do Kruszy Podlotowej; Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z ogniskiem; poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Kruszy Podlotowej; degustacja ziemniaczanych przysmaków; „Poczęstuj się książką” bookcrossing, czyli książka na wymianę; gry i zabawy rekreacyjne dot. literatury i ziemniaka i powrót do Inowrocławia ok. godz. 17:00.



WŁOCŁAWEK



BIO TOP 2025 Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu

piątek i sobota, 17-18 października, godz. 17:00, Sala Kameralna w Bibliotece Głównej, ul. Warszawska 11/13

W piątek gościem będzie Michał Figurski. Spotkanie autorskie wokół dziennikarstwa muzycznego i fundacji „Najsłodsi”, godz. 17:00. Dzień później spotkanie autorskie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko o modzie, filmach, kuchni i życiu.



Noc Bibliotek

piątek, 17 października, godz. 16:00, wiele lokalizacji

Harmonogram:



17 października, godz. 16.00, Filia nr 11, ul. Łęgska 28

17 października, godz. 17.00, Filia Dziecięca, ul. Kapitulna 22a

17 października, godz. 17:00, Filia nr 2 ul. Dziewińska 17

VIII Włocławski Festiwal Modelarski

Warsztaty w Skarbcu Fajansu

GRUDZIĄDZ

Noc Bibliotek

TUTAJ

10. edycja konkursu „Autoportret, czyli portret własny”

Akcja „Znicz za liść”

Gra terenowa o historii os. Lotnisko

ŚWIECIE

Opowieści Adama Nowaczewski

Noc Bibliotek

Premiera filmu „Las tajemnic”

Wiślane Wici

GNIEWKOWO

Spotkanie z Jackiem Cyganem

SZUBIN

Spotkanie z Katarzyną Bellingham

ŁABISZYN



Spotkanie z Jakubem Poradą

„Chwalcie Pana w pieśni” – koncert

JANOWIEC WIELKOPOLSKI

VII Janowiecki Rajd Rowerowy

BARCIN

Szlagierowy zawrót głowy - dwa pokolenia