Pasta z dyni ze śledziem. Takie smaki tylko na Festiwalu Dyni w Gnojnie pod Inowrocławiem [zdjęcia]

2025-10-19, 17:56 Marcin Glapiak / Redakcja

Festiwal Dyni w Gnojnie pod Inowrocławiem. / Fot. Facebook Gminy Inowrocław

Impreza przyciągnęła tłumy. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.

Kluseczki z palonym masłem i pietruszką. Bułeczki cynamonowe. Kopytka dyniowe z sosem serowym. Warzywa korzenne. Można tak wymieniać długo. Było nawet dość ciekawe smakowe połączenie - pasta z dyni ze śledziem.



- Co jem? Gulasz. Czy ostre? Zjadliwe dla każdego - mówi jeden z uczestników, które spotkaliśmy nad talerzem. - Sam nigdy bym takiego gulaszu nie zrobił. Poza herbatą nic nie robię.



Imprezę zorganizowała Gmina Inowrocław. Prawdziwym hitem był konkurs na najpiękniejszy lampion z dyni – dzieci pokazały niezwykłą kreatywność i talent.