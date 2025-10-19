Pasta z dyni ze śledziem. Takie smaki tylko na Festiwalu Dyni w Gnojnie pod Inowrocławiem [zdjęcia]
Impreza przyciągnęła tłumy. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
Kluseczki z palonym masłem i pietruszką. Bułeczki cynamonowe. Kopytka dyniowe z sosem serowym. Warzywa korzenne. Można tak wymieniać długo. Było nawet dość ciekawe smakowe połączenie - pasta z dyni ze śledziem.
- Co jem? Gulasz. Czy ostre? Zjadliwe dla każdego - mówi jeden z uczestników, które spotkaliśmy nad talerzem. - Sam nigdy bym takiego gulaszu nie zrobił. Poza herbatą nic nie robię.
Imprezę zorganizowała Gmina Inowrocław. Prawdziwym hitem był konkurs na najpiękniejszy lampion z dyni – dzieci pokazały niezwykłą kreatywność i talent.