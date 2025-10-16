Podstępem porwani i wykorzystani. W Escape Trucku przestrzegają przed handlem ludźmi [zdjęcia]

2025-10-16, 07:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

W regionie od środy do piątku policja i straż graniczna organizują dla młodych ludzi wydarzenia z wykorzystaniem tzw. escapetrucka, czyli pojazdu, z którego wydostanie się odbywa się poprzez rozwiązanie zadań/dot. KWP Bydgoszcz

Escape Trucka, czyli pojazdu, z którego wydostać się można po rozwiązaniu zadań. Chodzi o to, by na własnej skórze poczuć jak to jest być w sytuacji bez wyjścia.

- To są emocje, to są inscenizacje. Młodzież jest zamykana i musi rozwiązywać zagadki. Ten pojazd jest czymś w rodzaju escape roomu. Mamy nadzieję, że dzięki tej grze młodzi ludzie uzmysłowią sobie, że zagrożenie handlem ludźmi jest realne także w Polsce - mówi Paweł Zarębski, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi



- Handlem ludźmi może być dotknięta każda osoba: bez względu na wiek, zawód, wykształcenie. Ludzie trafiają albo do obozów pracy albo są wykorzystywani w różnoraki sposób - mówi st. asp. Zofia Wrzeszcz, z Wydziału Prewencji KWP Bydgoszcz.



Akcję organizuje Komenda Główna Policji wspólnie z Policją holenderską, Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Komendą Główną Straży Graniczne. Handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie.



Escape Truck był już we Włocławku, w czwartek przyjedzie do Torunia, w piątek będzie w Bydgoszczy.



Temat ten zostanie również poruszony w czwartkowej „Rozmowie Dnia". Gościem Agnieszki Marszał od. godz. 8:30 będzie podinsp. Monika Hermann z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.