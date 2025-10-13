Jak zutylizować niebezpieczne odpady, zalegające na składowiskach w regionie? [Rozmowa Dnia]

2025-10-13, 08:56 Maciej Wilkowski/Redakcja

Przemysław Wojciechowski, prezes Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów/fot. Tomasz Kaźmierski

- Uszczelnienie systemu to podstawa rozwiązania problemu niebezpiecznych odpadów, przetrzymywanych na nielegalnych składowiskach - mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Przemysław Wojciechowski, prezes Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcenia Odpadów.

Przykładów „bomb ekologicznych" jest wiele. W naszym regionie to np. składowisko w Giebni koło Pakości, na którym może być nawet milion ton odpadów. Wśród nich są też te niebezpieczne:



- System nie jest szczelny. Mówią o tym i rządzący, i my jako związek, i przedstawiciele innych branż, zajmujących się odpadami komunalnymi – mówił Przemysław Wojciechowski. - Potrzebna jest intensywna praca z samorządowcami, a także ze stroną rządową - po to, żeby system uszczelnić, również w zakresie przepływu odpadów. Należy go uszczelnić prawnie, wymogami dla wytwórców transportujących i odbierających - w taki sposób, aby mieć pełną kontrolę nad tym, że odpady trafiają w miejsce, gdzie zostaną w sposób bezpieczny termicznie przekształcone. Rozmawiamy o projektach nowych rozwiązań prawnych po to, żeby system uszczelnić. (...)







Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

