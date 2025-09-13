Festiwal Podróżnicy w Bydgoszczy. Kapitułą wręczyła statuetki im. Tony’ego Halika

2025-09-13, 21:02  Tomasz Kaźmierski/Redakcja
Wręczenie statuetek im. Tony

Wręczenie statuetek im. Tony'ego Halika zamknęło XV edycję Festiwalu Podróżnicy w Bydgoszczy/fot.: Tomasz Kaźmierski

Znamy już werdykt Kapituły Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”, której przewodzi Elżbieta Dzikowska. Statuetki im. Tony'ego Halika przyznano: Annie Sidor za wyprawę do Papui i Nowej Gwinei, Zuzannie Puchalskiej za podróż po Nowej Zelandii oraz Grzegorzowi Kłakowi i Magdalenie Konieckiej za projekt „Korona Gór Polskich w ciemnościach”.

W tym roku po raz pierwszy przyznano też SuperHalika – odebrała go Monika Witkowska, podróżniczka, himalaistka, żeglarka, pisarka, dziennikarka i przewodniczka wypraw trekkingowych. 15. edycja Festiwalu zakończyła się w Bydgoszczy. Gośćmi byli m.in. himalaiści Krzysztof Wielicki i Ryszard Pawłowski oraz aktor Adam Woronowicz.

