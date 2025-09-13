Jak zmieniły się góry i co motywuje himalaistów? W Bydgoszczy trwa XV Festiwal Podróżnicy

2025-09-13, 13:11 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Festiwal Podróżnicy potrwa w Bydgoszczy do 13 września/fot.: Tomasz Kaźmierski

Publiczność wysłuchała prelekcji o wyprawach do Afryki, Norwegii zimą, czy Jordanii. Dla miłośników gór wysokich przygotowano natomiast panel dyskusyjny wybitnych himalaistów, w którym wzięli udział Krzysztof Wielicki i Ryszard Pawłowski.

O co publiczność najczęściej ich pyta podczas tego typu spotkań? – O wyzwania: czemu tam, a nie tu, czemu w dzień, albo dwa dni, czemu solo, a dlaczego zimą. Pytania bardzo dobre, ja takie lubię. Do tak szerokiej publiczności nie można mówić o jakiś tam obozach 6200, czy 5400. Przeciętny widz bardziej woli sferę filozofii, czy też psychologii – wymieniał Wielicki.



– Muszę powiedzieć, że dla ludzi ważne jest to, jak się zmieniło w tych górach. Czasy też są inne. Niewielu ludzi o tym wie. My wspinamy się w górach ponad 50 lat i widzimy różnicę, jak to się wszystko zmieniło. Myślę, że warto powiedzieć to ludziom, jak było kiedyś, a jak to teraz wygląda – dodał Pawłowski.



Festiwal na terenie Fabryki Lloyda potrwa do soboty (13 września) i zakończy się uroczystą galą, podczas której wręczone zostaną statuetki im. Tonego Halika.