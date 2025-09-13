Wspominali studenckie lata i po długiej przerwie stanęli ramię w ramię. XVIII Zjazd Absolwentów UMK

2025-09-13, 18:26 Robert Duliński/Redakcja

Absolwenci UMK po latach wrócili w mury uczelni. To wszystko z powodu XXVIII Zjazdu pod nazwą „Jesienne Powroty 2025”/fot.: Robert Duliński

W Toruniu odbył się XXVIII Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod nazwą „Jesienne Powroty 2025”. Impreza była skierowana do absolwentów i absolwentek wszystkich kierunków, którzy ukończyli studia w 1975 roku oraz tych, którzy zakończyli studia zaoczne na kierunku zarządzanie i marketing w 2000 roku.

Wydarzenie połączone jest z 30-leciem Stowarzyszenia Absolwentów UMK.



– Z wielką radością przyjechałem do miejsca, z którego wielu z nas – absolwentów UMK – wyfrunęło z tego gniazda gdzieś dalej. Jesienne powroty, jak nazywany jest ten zjazd, są bardzo radosne i przyjemne, ponieważ przywołujemy pamięć młodych lat, czasów studenckich, a z drugiej strony patrzymy, jak uniwersytet się rozwinął – opowiadał Janusz Cygański, absolwent historii z 1975 roku.



– Toruń nadal jest świetnym miejscem do studiowania. Mimo wszystko, tych studentów nie jest aż tak dużo, jak w Warszawie, czy Gdańsku – dodała Grażyna Kędzierska, absolwentka chemii, również z 1975 roku.



– Mój ukochany mały wnuczek, któremu dedykuję ten medal, jest przykładem tego, że nadal musimy walczyć dla nowych pokoleń. Wierzę, że damy radę. Mimo że demokracja amerykańska pokazuje, że nawet w dojrzałych przestrzeniach to może się załamywać – mówił profesor Lech Witkowski, który otrzymał złoty medal Unitas Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.