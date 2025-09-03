Uroczyste przecięcie wstęgi w Nowem. 30 mieszkań czeka na lokatorów [zdjęcia, wideo]

2025-09-03, 06:56 Monika Siwak/Redakcja

W trzypiętrowym budynku z windą ogrzewanym pompą ciepła jest 30 mieszkań/fot: Monika Siwak

W Nowem oddano do użytku pierwszy blok społeczny. W trzypiętrowym budynku z windą ogrzewanym pompą ciepła jest 30 mieszkań, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Jestem bardzo zadowolony, nawet szczęśliwy. Bardzo się cieszę, że 30 mieszkańców będzie miało możliwość zasiedlenia swojego m. Nie trzeba brać dużego kredytu na kupno mieszkania. Wystarczyło wpłacić kwotę w granicach 40 do 50 tysięcy złotych wkładu własnego, który praktycznie jest „kaucją” i dostaje się klucze. Oczywiście się płaci czynsz i się mieszka, a mieszkania są bardzo ładne, standardowo wyposażone. To nie jest blok deweloperski, tylko praktycznie pod klucz. Wystarczy wstawić swoje łóżeczko, lodówkę, telewizor i można mieszkać – mówił Czesław Woliński, burmistrz Nowego.



– W Polsce mamy coraz więcej realizowanych i dokańczanych inwestycji w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W sumie realizujemy ponad 600 inwestycji. Ostatnio rząd zagwarantował dodatkowe środki z funduszu dopłat na realizację i dokończenie planowanych inwestycji, więc w przyszłym roku prawdopodobnie tempo ich oddawania będzie jeszcze większe – zapowiadał Adam Czerniak, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.



– W tej chwili wynajmuję mieszkanie i chciałabym ostatnie dni życia spędzić w luksusie – podkreśliła kobieta.



Czynsz za dwupokojowe mieszkanie wynosi 700 złotych. Po latach można stać się właścicielem lokalu.