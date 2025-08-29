Włocławek potrafił rozwiązać problem z tekstyliami. Odzież będzie odbierana na osiedlach

2025-08-29, 17:20 Agnieszka Marszał/Redakcja

Dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka - na osiedlach będą prowadzone cykliczne zbiórki odzieży i odpadów tekstylnych. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka - na osiedlach będą prowadzone cykliczne zbiórki odzieży i odpadów tekstylnych. To odpowiedź na prośby włocławian. Pierwsza zbroa już za tydzień. Niżej - harmonogram.

- Pierwsza Zbiórka będzie na Osiedlu Południe 6 września, w sobotę - zapowiada Maciej Szymański - dyrektor wydziału gospodarki komunalnej we włocławskim ratuszu. - Będą pojemniki i będzie również pracownik firmy odbierającej, który w razie czego pomoże. Akcję planujemy raz w miesiącu, na każdym osiedlu. Wszystko będzie można przeczytać na stronie zbieraj selektywnie.pl, konkretnie informacje: gdzie można zanieść te tekstylia, w jakim terminie. To jest decyzja, która wyniknęła z głosów mieszkańców. Robimy to dla wygody mieszkańców, żeby mieli troszkę bliżej, żeby nie musieli z każdą najmniejszą rzeczą jechać do punktu.



Uwaga: odpady nie mogą być dostarczane w ilościach masowych przekraczających 0,5 metra sześciennego na jedno gospodarstwo domowe. Nie mogą też pochodzić z działalności gospodarczej.



Szczegółowy harmonogram zbiórki oraz wykaz miejsc:





Os. Południe - Parking przy ul. Średnicowej 06.09./04.10./08.11./06.12. godz. 8:00-11:00

Os. Michelin - Parking przy ul. Szkolnej 06.09./04.10./08.11./06.12. godz. 12:00-15:00

Os. Zazamcze - ul. Promienna pętla MPK 13.09./11.10./15.11./13.12. godz. 8:00-11:00

Os. Zawiśle - ul. Mostowa przy placu zabaw 13.09./11.10./15.11./13.12. godz. 12:00-15:00

Os. Śródmieście - ul. Zielony Rynek przy Hali SDH 20.09./18.10./22.11./20.12. godz. 8:00-11:00

Os. Kazimierza Wielkiego - ul. Ostrowska pętla MPK 20.09./18.10./22.11./20.12. godz. 12:00-15:00