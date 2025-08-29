Wiatr we włosach i sukienki w kropki! Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-08-29, 13:51 Monika Siwak/Redakcja

Pani Ewa wraz z koleżanką przyjechała swoim zabytkowym mercedesem do Bydgoszczy/fot: Monika Siwak

W sukniach w grochy i w kapeluszach jadą z otwartym dachem 60-letnim mercedesem. „She's Mercedes” to hasło zlotu miłośniczek zabytkowych mercedesów, które pojawiły się w Bydgoszczy. To już 10. spotkanie kobiet – stacjonują w pałacu w Polednie, na jeden dzień zawitały do miasta nad Brdą.

W tym roku tematem strojów są grochy. Pani Ewa przyjechała z Gdańska. Jej waniliowe auto ma na imię Lady. Za co je kocha? – Kobiecość, pokazuje się w kapryśności. Gracja, wygląd i to, że wspaniale się prowadzi, ma tę duszę. Gdy się wsiada do takiego samochodu, to jest sama przyjemność z jazdy. Dźwięk powinien być refundowany przez NFZ, bo działa antydepresyjnie, antystresowo, przeciwbólowo i rozweselająco.



– Auto jest dokładnie z 15 lipca 1969 roku. To jest wyszukana informacja. W113 SL280 z Beverly Hills, należała do klubu Beverly Hills Classic Cars. Jestem czwartym właścicielem. To była miłość od pierwszego wejrzenia i jesteśmy kompatybilne od tamtego czasu. Jesteśmy razem ponad 13 lat Jestem w stanie naprawić wszystko, od wymiany baku do pompy wtryskowej. – opisuje pani Ewa.



W takim aucie można zabrać tylko jedną koleżankę. – Całe szczęście akurat padło na mnie. Wygodne fotele, naprawdę to jest niesamowite, że człowiek zrobił wszystko ręcznie.



Wielbicielki starych mercedesów zwiedzą Młyny Rothera i obejrzą Bydgoszcz od strony Brdy podczas rejsu.



W Polednie można oglądać na wystawie 40 zabytkowych aut, w tym Mercedes Benz 8/20 z 1914 roku.