Wiatr we włosach i sukienki w kropki! Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]

Pani Ewa wraz z koleżanką przyjechała swoim zabytkowym mercedesem do Bydgoszczy/fot: Monika Siwak
W sukniach w grochy i w kapeluszach jadą z otwartym dachem 60-letnim mercedesem. „She's Mercedes” to hasło zlotu miłośniczek zabytkowych mercedesów, które pojawiły się w Bydgoszczy. To już 10. spotkanie kobiet – stacjonują w pałacu w Polednie, na jeden dzień zawitały do miasta nad Brdą.
W tym roku tematem strojów są grochy. Pani Ewa przyjechała z Gdańska. Jej waniliowe auto ma na imię Lady. Za co je kocha? – Kobiecość, pokazuje się w kapryśności. Gracja, wygląd i to, że wspaniale się prowadzi, ma tę duszę. Gdy się wsiada do takiego samochodu, to jest sama przyjemność z jazdy. Dźwięk powinien być refundowany przez NFZ, bo działa antydepresyjnie, antystresowo, przeciwbólowo i rozweselająco.
– Auto jest dokładnie z 15 lipca 1969 roku. To jest wyszukana informacja. W113 SL280 z Beverly Hills, należała do klubu Beverly Hills Classic Cars. Jestem czwartym właścicielem. To była miłość od pierwszego wejrzenia i jesteśmy kompatybilne od tamtego czasu. Jesteśmy razem ponad 13 lat Jestem w stanie naprawić wszystko, od wymiany baku do pompy wtryskowej. – opisuje pani Ewa.
W takim aucie można zabrać tylko jedną koleżankę. – Całe szczęście akurat padło na mnie. Wygodne fotele, naprawdę to jest niesamowite, że człowiek zrobił wszystko ręcznie.
Wielbicielki starych mercedesów zwiedzą Młyny Rothera i obejrzą Bydgoszcz od strony Brdy podczas rejsu.
W Polednie można oglądać na wystawie 40 zabytkowych aut, w tym Mercedes Benz 8/20 z 1914 roku.
Relacja Moniki Siwak
Pani Ewa wraz z koleżanką przyjechała swoim zabytkowym mercedesem do Bydgoszczy/wideo: Monika Siwak
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę