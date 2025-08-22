Region
Przysięga nowych ochotników i wojskowy piknik. Święto terytorialsów w Toruniu [zdjęcia]Michał Zaręba/Redakcja 2025-08-23, 17:46
Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Toruniu. Przemarsz ulicami Starówki zakończył się złożeniem uroczystej przysięgi przez nowych… Czytaj dalej »
Huczna, głośna zabawa i powiew nostalgii w Bydgoszczy! Trwa święto ulicy Gimnazjalnej [zdjęcia]Jolanta Fischer/Redakcja 2025-08-23, 16:22
Pokazy bydgoskiego designu, pilates, spotkania z psychologiem, targ staroci, płyty winylowe i muzyka przy nastrojowym świetle - w ten sposób ulica Gimnazjalna… Czytaj dalej »
„Lato w rytmie PiK-a" melduje się w gminie Gruta! Na scenie zagrają Norbi i Big Bike Orchestra [zdjęcia]Redakcja 2025-08-23, 15:52
Big Bike Orchestra i NORBI - to oni rozgrzeją scenę w gminie Gruta! Już w sobotę (23 sierpnia) spotkamy się w Parku w Mełnie na przedostatniej odsłonie… Czytaj dalej »
Mężczyzna wpadł do stawu w Bydgoszczy. 58-latkowi przywrócono czynności życiowe, trafił do szpitalaMarcin Kupczyk/Redakcja 2025-08-23, 15:20
Bydgoscy strażacy otrzymali zgłoszenie o 58-latku, który w sobotni poranek (23 sierpnia) wpadł do stawu przy ulicy Siedleckiej na osiedlu Czyżkówko. Mężczyźnie… Czytaj dalej »
Krwiodawstwo w towarzystwie silników i pisku opon! Motoserce na bydgoskim Kartodromie [zdjęcia]Jolanta Fischer/Redakcja 2025-08-23, 13:48
Motocykliści z całego regionu dzielą się najcenniejszym lekarstwem świata! Na Kartodromie w Bydgoszczy odbywa się kolejna edycja akcji „Motoserce”. W… Czytaj dalej »
Zmiana na Ino-Rock. Z Teatru Letniego na łąkę obok hali sportowejMarcin Glapiak / Redakcja 2025-08-23, 09:32
Fatalny stan budynku, w którym znajduje się scena, sprawił, że Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu zdecydowało się przenieść miejsce organizacji… Czytaj dalej »
W Cukrowni Nakło nad Notecią rozpoczęła się 144. kampania cukrowniczaIreneusz Sanger / Redakcja 2025-08-23, 07:55
- Rozpalenie pieców wapiennych poprzedza uruchomienie właściwego procesu produkcji cukru - tłumaczy Czesław Muszyński - dyrektor nakielskiej cukrowni. Czytaj dalej »
Jak stawiać granice? Dlaczego używki tak nas kręcą? Odpowiedzi poznamy na warsztatach w ToruniuAdriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja 2025-08-22, 21:22
Dwa dni w Kulturalnym hubie Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu potrwa Festiwal Kompetencji. Czytaj dalej »
Kontrowersje wokół wsparcia dla branży hotelowo-gastronomicznejAgnieszka Marszał / Redakcja 2025-08-22, 21:07
„Skok na kasę tylko dla swoich' tak o dofinansowaniach z Krajowego Planu Odbudowy na branżę hotelarsko-gastronomiczną w regionie mówili na konferencji prasowej… Czytaj dalej »
Miliardy złotych z funduszy unijnych na kolej w Kujawsko-PomorskiemMichał Zaręba / Redakcja 2025-08-22, 19:05
Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w Toruniu, że przebudowa trasy kolejowej Maksymilianowo-Kościerzyna otrzyma rekordowe dofinansowanie z… Czytaj dalej »
