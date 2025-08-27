Finał Letniej Akademii Recyklingu. „Papierożer" na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

2025-08-27, 18:28 Monika Siwak/Redakcja

EkoBohaterowie przybyli w środę na bydgoski Stary Rynek. To postacie stworzone przez dzieci uczestniczące w Letniej Akademii Recyklingu/fot. Monika Siwak

EkoBohaterowie to postacie stworzone przez dzieci uczestniczące w Letniej Akademii Recyklingu. Przez całe wakacje w mieście odbywały się różne zajęcia dotyczące ochrony środowiska. Na finałowym spotkaniu wręczono nagrody za przestrzenne prace, był spektakl, warsztaty i eksperymenty.

- EkoBohaterka, która ratuje wszystkie owady ma 1,80 cm wzrostu i na tablicy ma napisane różne ważne rzeczy, na przykład: „Wystawiajcie dla nas wodę w poidełkach"...- mówi jedna z uczestniczek ekolata.



- Jak widać, EkoBohaterowie są wspaniali - mówi Joanna Pawłowska, kierownik działu promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. - Są to postacie wykonane z różnych materiałów.



Praca, która dostała wyróżnienie, została wykonana przez 12-letniego Radosława. Jest to butelka z papierowymi ścinkami w środku. - Powstał jakby robot napełniony właśnie takimi ścinkami gazetowymi. Nazywa się „Papierożer", bo zżera papier - wyjaśnia Joanna Pawłowska.

Autor pracował nad tym robotem kilka dni. - „Papierożer" ma chronić lasy przed ludźmi, którzy zaśmiecają przyrodę. Idę do lasu i co widzę? Na gałęziach puszki, butelki szklane - wszystko...



Jak podkreśla Natalia Babachanian, kierownik Referatu partycypacji społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, motywem przewodnim finału była segregacja odpadów, ale w szczególności opakowań typu tetrapak, które w dalszym ciągu trafiają do pojemnika z napisem „papier", zamiast do żółtego pojemnika.



