Finał Letniej Akademii Recyklingu. „Papierożer" na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

EkoBohaterowie przybyli w środę na bydgoski Stary Rynek. To postacie stworzone przez dzieci uczestniczące w Letniej Akademii Recyklingu/fot. Monika Siwak
EkoBohaterowie to postacie stworzone przez dzieci uczestniczące w Letniej Akademii Recyklingu. Przez całe wakacje w mieście odbywały się różne zajęcia dotyczące ochrony środowiska. Na finałowym spotkaniu wręczono nagrody za przestrzenne prace, był spektakl, warsztaty i eksperymenty.
- EkoBohaterka, która ratuje wszystkie owady ma 1,80 cm wzrostu i na tablicy ma napisane różne ważne rzeczy, na przykład: „Wystawiajcie dla nas wodę w poidełkach"...- mówi jedna z uczestniczek ekolata.
- Jak widać, EkoBohaterowie są wspaniali - mówi Joanna Pawłowska, kierownik działu promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. - Są to postacie wykonane z różnych materiałów.
Praca, która dostała wyróżnienie, została wykonana przez 12-letniego Radosława. Jest to butelka z papierowymi ścinkami w środku. - Powstał jakby robot napełniony właśnie takimi ścinkami gazetowymi. Nazywa się „Papierożer", bo zżera papier - wyjaśnia Joanna Pawłowska. Autor pracował nad tym robotem kilka dni. - „Papierożer" ma chronić lasy przed ludźmi, którzy zaśmiecają przyrodę. Idę do lasu i co widzę? Na gałęziach puszki, butelki szklane - wszystko...
Jak podkreśla Natalia Babachanian, kierownik Referatu partycypacji społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, motywem przewodnim finału była segregacja odpadów, ale w szczególności opakowań typu tetrapak, które w dalszym ciągu trafiają do pojemnika z napisem „papier", zamiast do żółtego pojemnika.
Tegoroczne wykłady i warsztaty Letniej Akademii Recyklingu zgromadziły 356 uczestników (w tym 212 dzieci i 144 dorosłych), a wycieczki terenowe – 260 osób (w tym 146 dzieci i 114 dorosłych). Dzieci i młodzież w ramach eko wycieczek odwiedziła m.in. nadleśnictwo Żołędowo, Muzeum Wodociągów, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Ogród Botaniczny UKW, Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura. Celem spotkań było ukazanie, jak ważna jest segregacja odpadów, recykling i troska o planetę.
Tuż po rozdaniu nagród dzieci wraz z opiekunami obejrzeli spektakl ekologiczny „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”. Była to muzyczna opowieść, która wprowadziła najmłodszych w świat recyklingu i troski o planetę, w tym także selektywnej zbiórki i recyklingu kartonów po mleku i sokach.
W strefie dodatkowych atrakcji był m.in. wielki tekturowy labirynt z konkursem i nagrodami, multimedialna strefa quizów, tworzenie papieru czerpanego, portfeli z kartonów po mleku i papierowej wikliny. A ponadto ekoloteryjka z nagrodami, przypinkowy zawrót głowy oraz mini warsztaty recyklingowe.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę