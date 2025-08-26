Włocławek. W ramach systemu roweru miejskiego będzie można wypożyczać „elektryki"

2025-08-26, 11:57 Agnieszka Marszał / Redakcja

W przyszłym roku liczba tych tradycyjnych pojazdów w systemie roweru miejskiego ma wzrosnąć do 240. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

20 takich jednośladów trafi na ulice miasta w połowie września. Przybędzie też tradycyjnych pojazdów i pojawią się rowery cargo.

To efekt zakończenia postępowania po odwołaniu się jednej z firm od wyniku przetargu.



- Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wszystko było w porządku, a więc spółka Baza mogła i podpisała umowę zgodnie z postępowanie przetargowym - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Od 15 września 170 nowych rowerów pojawi się na ulicach Włocławka. Do tego 2 rowery typu cargo oraz 20 rowerów elektrycznych.



W przyszłym roku liczba tych tradycyjnych rowerów ma wzrosnąć do 240. Umowa na obsługę systemu roweru miejskiego została podpisana na 3 lata. Obecny sezon zakończy się w listopadzie.