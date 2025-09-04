Kilometry nowych tras rowerowych. Bydgoszcz stawia na infrastrukturę dla cyklistów

O rowerowych inwestycjach w Bydgoszczy urzędnicy mówili dziś w Fordonie/fot. Tatiana Adonis
W najbliższym czasie w Bydgoszczy powstanie prawie 40 km nowych ścieżek rowerowych.
Obecnie realizowane są inwestycje liczące ponad 9 kilometrów nowych tras dla jednośladów. Dla kolejnych 9 km dróg rowerowych wydane są pozwolenia na budowę, 18 km czeka na wydanie zgód.
O rowerowych inwestycjach w Bydgoszczy urzędnicy mówili dziś w Fordonie, na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, Geodetów i Wierchowej. Tu rozpoczyna się budowa ścieżek, które połączą Bydgoszcz z gminą Osielsko. - Powstaną nie tylko trasy rowerowe, ale też cała infrastruktura, która ma poprawić bezpieczeństwo - mówi Maciej Gust z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Do tej pory drogi nie były wyposażone w wyodrębnione ciągi piesze i rowerowe. Piesi musieli chodzić poboczami, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa, więc bardzo ważnym elementem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydzielenie takich ciągów. Będą one również oświetlone.
Trasa, która powstanie od pętli Tatrzańskiej - wzdłuż Pelplińskiej, Wyzwolenia i Sudeckiej do granicy miasta - będzie liczyła prawie 2 km. To jedna z wielu inwestycji rowerowych, realizowanych wzdłuż ulicy Fordońskiej, z kładką nad linią kolejową, także element wielkiej pętli Fordonu - na odcinku od ulicy Bołtucia do ulicy Orlińskiego. W planach prezydenta miasta są kolejne drogi rowerowe.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę