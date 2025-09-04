Kilometry nowych tras rowerowych. Bydgoszcz stawia na infrastrukturę dla cyklistów

2025-09-04, 13:52 Tatiana Adonis/Redakcja

O rowerowych inwestycjach w Bydgoszczy urzędnicy mówili dziś w Fordonie/fot. Tatiana Adonis

W najbliższym czasie w Bydgoszczy powstanie prawie 40 km nowych ścieżek rowerowych.

Obecnie realizowane są inwestycje liczące ponad 9 kilometrów nowych tras dla jednośladów. Dla kolejnych 9 km dróg rowerowych wydane są pozwolenia na budowę, 18 km czeka na wydanie zgód.



O rowerowych inwestycjach w Bydgoszczy urzędnicy mówili dziś w Fordonie, na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, Geodetów i Wierchowej. Tu rozpoczyna się budowa ścieżek, które połączą Bydgoszcz z gminą Osielsko. - Powstaną nie tylko trasy rowerowe, ale też cała infrastruktura, która ma poprawić bezpieczeństwo - mówi Maciej Gust z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Do tej pory drogi nie były wyposażone w wyodrębnione ciągi piesze i rowerowe. Piesi musieli chodzić poboczami, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa, więc bardzo ważnym elementem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydzielenie takich ciągów. Będą one również oświetlone.



Trasa, która powstanie od pętli Tatrzańskiej - wzdłuż Pelplińskiej, Wyzwolenia i Sudeckiej do granicy miasta - będzie liczyła prawie 2 km. To jedna z wielu inwestycji rowerowych, realizowanych wzdłuż ulicy Fordońskiej, z kładką nad linią kolejową, także element wielkiej pętli Fordonu - na odcinku od ulicy Bołtucia do ulicy Orlińskiego. W planach prezydenta miasta są kolejne drogi rowerowe.