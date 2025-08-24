Kolejna edycja budżetu obywatelskiego we Włocławku. Część inwestycji nadal czeka na realizację

2025-08-24, 07:58  Agnieszka Marszał/Redakcja
Władze miasta zapowiadają kolejną edycję budżetu obywatelskiego/fot: wloclawek.eu

Ponad 5,5 miliona złotych będą mieli do wydania mieszkańcy Włocławka w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty będzie można zgłaszać od 8 do 29 września, w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej oraz instytucjonalnej. Władze miasta mają zaległości z ubiegłych lat i zapowiadają weryfikację wniosków.

– Na stronie bo.włocławek.eu oraz w aplikacji mMmieszkaniec trzeba założyć sobie konto. Oczywiście wszystko jest darmowe. Poprzez to konto formularz zgłaszania projektów prowadzi nas za rękę krok po kroku. Dzięki temu, że to konto będzie założone, my w urzędzie, jako zespół mamy stały kontakt z pomysłodawcą. Możemy się wymieniać korespondencją, poprawkami i sugestiami – mówi Jakub Sosiński, koordynator budżetu.

Wszystkie projekty zgłoszone w ubiegłorocznej edycji włocławskiego budżetu obywatelskiego są w realizacji, ale miasto ma zaległości z poprzednich lat. Powód? Koszty inwestycji okazały się wyższe niż szacunkowe, więc prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki zapowiada weryfikację wniosków.

– Będziemy bardzo skrupulatnie podchodzić do potencjalnej wartości tych projektów. Po to, żeby nie było takiej sytuacji, że z puli, która w tym roku wynosi ponad 5,5 miliona, zrealizujemy te projekty, które tak naprawdę będą kosztować kilkanaście milionów złotych. Musimy pilnować wydatków inwestycyjnych – opisuje Kukucki.

Projekty do budżetu obywatelskiego we Włocławku będzie można zgłaszać od 8 września.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi 30 października, wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 13 listopada. Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 do 28 listopada. Urząd Miasta ogłosi wyniki 5 grudnia.

Relacja Agnieszki Marszał

