Przyprawiły, zrolowały i dusiły na wolnym ogniu. Biała dama z gęsi wygrała Bitwę Regionów [zdjęcia]

Zrolowana „biała dama" przygotowana przez KGW Zdroje zwycięskim daniem wojewódzkiego etapu Bitwy Regionów - kulinarnego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Rywalizacja 9 konkursowych dań i zespołów odbyła się przy okazji Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata w Zarzeczewie.
- Pierwsze miejsce w konkursie bitwa regionów KGW w Zdrojach za... zrolowaną „białą damę"!
- Nasza gęś wszystkim smakowała, naprawdę super... To była pierś z gęsi, roladka faszerowana jabłuszkiem, maślaczkami i wędzonym boczkiem. Dusiła się na małym ogniu z dodatkiem cząbru, lubczyku, pieprz i sól do smaku, grzybki z naszych borowiackich lasów.
- Przepis był taki improwizowany troszeczkę. Zebrałyśmy wszystkie nasze lokalne produkty i tak powstała zrolowana „biała dama" - mówiły Paulina Meyer i Maria Kiełpińska.
- Fantastyczny poziom, mnóstwo smaków. Degustowaliśmy te potrawy i uśmiechaliśmy się do nich. Po prostu niebo w gębie - mówił Tomasz Welter, szef kuchni, przewodniczący konkursowego jury.
Drugie miejsce zajęło KGW w Łobdowie za szczubiel w sosie chrzanowym z sałatką z jadalnych kwiatów, a trzecie miejsce KGW Mokrzanki za pyzy mokrzańskie.
Doceniono także miody. Pierwsza nagroda za miód wielokwiatowy z rokitnikiem przyznana została Piotrowi Kowalewskiemu - pasieka Pszczele Skarby - Rogóźno.
Panie z KGW w Zdrojach będę reprezentowały woj. kujawsko-pomorskiego podczas ogólnopolskiego finału Bitwy Regionów 6 i 7 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Zrolowana „biała dama" przygotowana przez KGW Zdroje zwycięskim daniem wojewódzkiego etapu Bitwy Regionów - kulinarnego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich/fot. Ireneusz Sanger
