Biegł tak długo, aż wyeliminował pozostałych zawodników. Nocna rywalizacja w Bydgoszczy

2025-08-10, 19:30  Monika Siwak/Redakcja
Marcin Sontowski wygrał najtrudniejszy bieg imprezy „Wakacje na orientację", czyli ELIMINATOR/fot. Monika Siwak

Marcin Sontowski wygrał najtrudniejszy bieg imprezy „Wakacje na orientację", czyli ELIMINATOR/fot. Monika Siwak

Zwycięzca najtrudniejszej formuły biegu na orientację krążył po fordońskich leśnych duktach przez siedem godzin. W sobotę późnym wieczorem zakończył się rywalizacja pod hasłem „Wakacje na orientacje - ELIMINATOR!".

Do wyboru były różne opcje, na przykład taka, bardzo swobodna: - Idziemy, biegniemy tak, jak chcemy, nie ścigamy się. Przychodzimy, możemy sobie zjeść arbuza, wypić herbatkę, a potem, jak przyjdzie chęć, możemy pójść na kolejną trasę...

Z kolei podczas formuły „Non stop" zawodnicy pokonywali nawet 20-30 km...

Jest jeszcze słynna opcja: „Eliminator"...
- Wczoraj mieliśmy właśnie formułę „Eliminator", czyli bieg wytrzymałościowy. Zawodnicy mogą wtedy biegać aż 16 godzin - mówi organizatorka, wicemistrzyni Polski w maratonie na orientację, Aleksandra Czerwińska Wszyscy zaczynają o pełnej godzinie i mają dokładnie godzinę na pokonanie trasy. Jeżeli zdążą, mogą wyjść na kolejną rundę i tak się dzieje, dopóki nie zostanie jeden zawodnik...

- Wyeliminowałam kilkunastu śmiałków - mówi zwycięzca tej kategorii, Marcin Sontowski
- Zacząłem od prostych tras, żeby zapoznać się z terenem. Niektórzy od razu wybrali najtrudniejsze trasy i odpadli. W nocy jest zupełnie inaczej, jest inna nawigacja, trzeba się bardziej skupić orientacyjnie. Bieg na orientację wcale nie polega na tym, żeby się nie zgubić, tylko na tym, żeby się umieć odnaleźć.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Dwunastolatka zareagowała na kryzys psychiczny innego dziecka. Zaczęło się od rozmowy na chacie

Dwunastolatka zareagowała na kryzys psychiczny innego dziecka. Zaczęło się od rozmowy na chacie

2025-08-10, 18:08
Budynek zdewastowany Po kolizji pod Grudziądzem ciągnik wbił się w dom [zdjęcia]

Budynek zdewastowany! Po kolizji pod Grudziądzem ciągnik wbił się w dom [zdjęcia]

2025-08-10, 15:02
Puszcza Bydgoska niemal doszczętnie spłonęła. Mijają 33 lata od wielkiego pożaru [zdjęcia]

Puszcza Bydgoska niemal doszczętnie spłonęła. Mijają 33 lata od wielkiego pożaru [zdjęcia]

2025-08-10, 14:15
Krzysztof Kukucki: Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia może być unikatem w Europie

Krzysztof Kukucki: Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” może być unikatem w Europie

2025-08-10, 12:41
Kolejna seria podpaleń w Bydgoszczy. Tym razem nie samochodów. Osiem nocnych interwencji

Kolejna seria podpaleń w Bydgoszczy. Tym razem nie samochodów. Osiem nocnych interwencji

2025-08-10, 11:22
Gminy Dobrcz i Koronowo siedzą nad mapami. Przesuną granicę, by wyremontować drogę

Gminy Dobrcz i Koronowo siedzą nad mapami. Przesuną granicę, by wyremontować drogę?

2025-08-10, 10:30
Bydgoszcz planuje usprawnić zbieranie odpadów. Na osiedla wjadą mobilne PSZOK-i

Bydgoszcz planuje usprawnić zbieranie odpadów. Na osiedla wjadą mobilne PSZOK-i

2025-08-10, 09:26
Włocławek chce mieć politechnikę. Bazą ma być Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

Włocławek chce mieć politechnikę. Bazą ma być Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

2025-08-10, 07:58
Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku! Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

2025-08-09, 21:29

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę